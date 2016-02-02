Берлин, 2 февраля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В немецком интернет-голосовании на тему «Лучший мировой политик» лидером стал российский президент Владимир Путин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель с оценкой в 2,5 балла оказалась на девятом месте из тринадцати.

Скриншот с web.de Опрос

Известный российский писатель и публицист Захар Прилепин на странице в Facebook опубликовал свой комментарий по поводу рейтинга мировых политиков на портале gmx:

«Из Германии прислали. На их портале gmx (как нам объясняют, это что-то вроде Яндекса или Рамблера в России) устроили голосование на тему «Лучший мировой политик». Результат был такой неприятный, что на другой день картинку убрали. Демократия же. Нехорошо получилось как-то. Но внимательные немцы успели скопировать».

Отметим, что для голосования было выбрано тринадцать мировых политиков, включая президента США Барака Обаму и канцлера Германии Ангелу Меркель. По данным портала web. de, российский лидер с оценкой 3,72 балла оказался на первом месте, за него проголосовало 12 321 человек.

На втором месте — глава фракции «Левых» в немецком парламенте Грегор Гизи. Он получил 3,11 балла от 10 911 человек. Замыкает тройку лучших мировых политиков премьер-министр Венгрии и лидер одной из крупнейших политических партий страны Виктор Орбан. Он получил 2,89 балла от 10 410 проголосовавших.

Американский политик, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон оказалась на седьмом месте (2,35 «звезды» от чуть более 10 тыс. человек). Она обошла на одну позицию действующего американского президента Барака Обаму, он получил 2,3 балла. Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась на последних позициях рейтинга, составленного на основе оценок пользователей. Меркель — на девятом месте с 2,28 баллами.

Сразу за немецким лидером — премьер-министр Греции Алексис Ципрас за него проголосовало 10 тыс. человек и общая оценка составила 2,21 балл. А на последнем месте расположился вице-канцлер ФРГ ЗигмарГабриэль(его оценка — 1.87"звезды»).

Как говорится на немецком ресурсе web. de, опрос проводится с 20 декабря 2015 года. Любой желающий может выразить свое мнение, поставив тринадцати политикам оценку по пятибалльной шкале. «За тех, кто вдохновил вас политически, ставьте пять звезд. Неудовлетворительной для политиков оценкой является одна «звезда», — сообщается на сайте.

Каждый представленный в опросе лидер сопровождается небольшим описанием. Так, например, о российском президенте сказано, что Владимир Путин как на национальном, так и на международном уровне, является для одних умным стратегом, а для других — «циничным, хладнокровным политиком». Отмечается, что международная критика обвиняет его в аннексии Крыма (полуостров вошел в состав РФ после референдума 16 марта 2014 года, когда более 96% проголосовавших проголосовали за воссоединение с Россией — прим. Ред). Однако в описании также указывается на то, что Владимир Путин принимает самое активное участие в борьбе с террористами запрещенной в РФ и многих других странах организации «Исламского государства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результата декабрьского опроса, который проводил «Левада-центр», деятельность президента РФ Владимира Путина одобряет 82% граждан страны. Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева положительно оценили 56% респондентов. Работа правительства России в целом нравится 50% опрошенных. Негативно отзываются о ней 48%.