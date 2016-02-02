Ижевск, 2 февраля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Ижевска при подготовке к отопительному сезону 2015−2016 г. г возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

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Отмечается, что в 2015 году на тепловых сетях Ижевска произошло 3 409 порывов. По состоянию на 6 октября прошлого года, почти в 500 многоквартирных домах столицы Удмуртии отсутствовало отопление и горячее водоснабжение. В настоящее время в связи с постоянными перебоями в подаче тепла и горячей воды в городе действует режим ЧС.

Планируется дать юридическую оценку не только действиям должностных лиц нынешней администрации, но и предыдущей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября цепочка коммунальных аварий оставила без горячей воды и отопления 41 здание в Ижевске. Порыв на канализационном коллекторе, принадлежащем МУП «Ижводоканал», спровоцировал выход канализационных стоков на поверхность грунта, в том числе на проезжую часть.

В месте повреждения коллектора также расположены распределительные сети, обслуживаемые компанией «Удмуртские коммунальные системы». Выход стоков повлек за собой затопление и смыв грунта под строительными конструкциями, в которых пролегает тепловая сеть. В результате железобетонные конструкции обвалились, за ними осел и трубопровод диаметром 250 мм, находящийся под давлением.

«Проблема в том, что ООО «Удмуртские Коммунальные Системы» не несет ответственность за свои действия ни перед городом, ни перед его жителями. Так больше продолжаться не может», — заявлял на экстренном совещании бывший глава администрации Денис Агашин.

В тот период регулярно поступали жалобы, связанные с подачей тепла и горячей воды, и в приемную главы республики Александра Соловьева. «Я раньше думал, что эта ситуация связана с нашими котельными, но когда получил справку, оказалось, что все не так просто. Имеющиеся городские сети не выдерживают нагрузок», — заявил Соловьев.

Сейчас в Ижевске работает специальная группа, направленная по поручению полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. По мнению руководителя группы заместителя полпреда Олега Мельниченко, «сложившаяся ситуация — это просто издевательство над людьми». «Возникает главный вопрос, кто и как готовил Ижевск к отопительному сезону, если всю зиму в городе рвет трубы отопления и ГВС», — отметил он.

По состоянию на 1 февраля, на время ликвидации аварий от горячего водоснабжения в Ижевске временно отключены 148 жилых домов и 10 социальных объектов, от отопления — 104 жилых дома и 2 социальных объекта.