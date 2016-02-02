Абу-Даби, 2 февраля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Вашингтон несёт ответственность за соблюдение странами-участницами антитеррористической коалиции в Сирии меморандума о предотвращении инцидентов при полётах боевой авиации. Об этом 2 февраля по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой Аль Нахайяном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

А. Горбаруков ИА REGNUM Свобода

«Мы с самого начала предлагали координировать наши действия «на земле» с участием военных, чтобы не было вопросов «кто бьет по правильным целям, а кто нет». Призывали к совместному, честному процессу, неизменно слышали отказ. Единственная договоренность — меморандум о предотвращении инцидентов в воздухе. Он распространяется на всех участников коалиции США, США несут за это ответственность — за обеспечение соблюдения всеми, кто летает под их руководством, соответствующих процедур».

Министр напомнил, что данный меморандум относится и к Турции, которая периодически «выдвигает голословные обвинения, хотя является частью американской коалиции» и должна соблюдать российско-американский меморандум: «Об этом мы еще раз напомнили США».

Напомним, осенью 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, выполняющий задание в рамках антитеррористической операции в Сирии. В результате данных действий погиб один из российских лётчиков. Действия ВВС Турции вызвали международный скандал, повлекший за собой осложнение отношений между Москвой и Анкарой.