Москва, 2 февраля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Работы включают в себя оценку технического состояния и обоснование остаточного ресурса оборудования и трубопроводов реакторной установки, тепломеханического оборудования 1-го и 2-го контуров, дизель-генераторных электростанций, транспортно-технологического оборудования, зданий и сооружений энергоблока №6 АЭС «Козлодуй». Срок выполнения работ — 30 месяцев.

atomic-energy.ru Кольская АЭС

«Сегодняшние технологии позволяют не только продлевать срок эксплуатации АЭС, но и обеспечивать модернизацию и повышать уровень их безопасности, — заявил независимый эксперт Василий Копосов. — В России накоплен значительный опыт продления срока эксплуатации АЭС. Так, например, Атомпроектом разработаны и внедрены проекты продления срока службы четырех блоков Ленинградской АЭС, блока БН-600 Белоярской АЭС. Таким образом, у России на этом рынке большие перспективы. Она обладает уникальным опытом эксплуатации и продления ресурса реакторов ВВЭР у себя и является носителем и разработчиком технологии».

«Продление сроков эксплуатации АЭС в мире — тема достаточно актуальная, причем в нескольких плоскостях, — отметил эксперт FX BAZOOKA Юрий Прокудин. — Объективно, можно рассматривать нескольких основных направлений: во-первых, условно «японское» направление, в рамках которого большая часть текущих АЭС нуждается в модернизации после остановки в связи с событиями на «Фукусиме-1». Данное направление пока находится в стадии рассмотрения, поскольку в Японии на текущий момент работает минимум реакторов, несмотря на фактическую необходимость перезапуска всей энергетической системы для улучшения платежного баланса страны. Второе направление — модернизация реакторов, построенных еще в советское время и по советскому образцу. Речь идет о тех реакторах, чей срок эксплуатации составил 30 лет и на текущий момент подходит к завершению».

«И в том, и в другом случаях речь идет о необходимости модернизации реакторов, хотя и по различным причинам, — пояснил он. — Если в случае с Японией мотивы носят более масштабный экономический характер, однако реакторы находятся в остановленном состоянии, что упрощает процесс модернизации, то в случае с реакторами советского образца появляется острая потребность: истекает 30-летний срок эксплуатации, который будет необходимо продлить для продолжения функционирования АЭС. Соглашение по болгарской АЭС «Козлодуй» позволит после завершения модернизации энергоблока функционировать АЭС еще в течение 30 лет. Фактически, это довольно широкое поле для деятельности специалистов Росатома, которые обладают довольно большим запасом опыта для проведения работ такого рода. Кроме того, это достаточно выгодно с финансовой точки зрения: модернизация не является дешевым процессом, но она однозначно финансово более выгодна, чем запуск нового реактора. В итоге, потенциал работ для Росатома можно оценить в 3 десятка реакторов, чей срок эксплуатации необходимо продлить, что позволит компании получить долгосрочную прибыль».