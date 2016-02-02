Москва, 2 февраля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Заболеваемость гриппом в Москве ниже, чем в среднем по России — об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы 2 февраля.

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Собянин признал, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице «не очень благоприятная». «Москва переживает отчасти кризисную ситуацию, хотя она лучше значительно, чем в других регионах, тем не менее, ситуация сложная», — цитирует слова мэра агентство «Москва».

В свою очередь, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью гриппом в городе стабильная. По его словам, пороговый эпидемиологический уровень был пройден неделю назад, в основном за счет заболеваемости детей. В возрастной категории от 3 до 6 лет этот уровень был выше эпидпорога на 40%, в остальных же — не больше 10%. Между тем, отметил Хрипун, среди тех, у кого подтвержден лабораторный диагноз гриппа, нет ни одного, кто прошел вакцинацию.

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