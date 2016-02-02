Барнаул, 2 февраля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Любопытные данные о возросшем интересе жителей Германии к Алтаю сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 февраля, в УФМС России по Алтайскому краю. «В сравнении с 2014 годом, наблюдается динамика роста числа прибывших на территорию Алтайского края граждан Германии на 2,4%», — заявил врио начальника ведомства Александр Жданов.

Светланы Шаповаловой Почему граждан Германии потянуло на Алтай

Запрос по поводу именно этой категории граждан Евросоюза возник в редакции после информации, полученной недавно из алтайского села Ненинка (Солтонский район). Его житель — Василий Петрович Филиппов — сообщил о телефонном звонке своего старого друга — Ивана У., который вместе с женой Лидией (фамилия и координаты в редакции ИА REGNUM имеются) — уже много лет проживают в Кельне. По словам Василия Филлипова, Иван попросил найти ему быстрее какое-нибудь жилье в Барнауле.

«Даже ваше телевидение и половины не показывает того, что здесь сейчас творится. Местные СМИ вообще молчат про многое. Лидия пошла в воскресенье в церковь и еле унесла оттуда ноги. Хорошо, что еще бодрая для своего возраста и смогла вовремя убежать. Кто постарше ее — тем досталось куда больше от налетевшей в церковь толпы арабов. Даже днем давно не ходим в магазин в одиночку. Но и присутствие мужчин не спасает женщин от насилия. Полиция бездействует, а политики называют пострадавших от арабов чуть ли не «фашистами», — поделился со своим другом бывший житель Алтайского края Иван. Но когда ему в Кельн спустя несколько дней позвонили из редакции ИА REGNUM, он предпочел все отрицать, в том числе ‑ и сам звонок на Алтай.

«Никаких инцидентов в церкви с моей женой Лидией не было. Я даже не знаю, кто вам мог такое сказать. Беженцы к нам приезжают, но это, в основном, женщины — беременные или с детьми. У нас в Кельне все хорошо, уезжать отсюда не собираемся», — отметил Иван У.

О такой быстрой смене настроения жителя бывшего алтайского села Ненинка остается только гадать. Иван У. — пожилой человек. Получение гражданства в Германии, по словам его друга, далось тяжело. Вполне возможно, озвученный порыв уехать обратно на Алтай возник у него под впечатлением имевших место нападений на женщин в Кельне в новогоднюю ночь, — полагает Василий Филлипов.

Более спокойно о происходящем отозвалась бывшая жительница Барнаула — Елена М. (фамилия и координаты имеются в редакции ИА REGNUM), ныне проживающая в немецком городке Пфорцхайм.

«Не знаю, что сказать про эту историю в Кельне. Мне кажется, что это большое преувеличение. Наши соотечественники, а особенно, соотечественницы, любят собирать разные истории, потом приукрашивать. Если говорить конкретно про меня и мою семью — нас это пока не коснулось. Если говорить про город, в котором мы живем (120 тыс. населения), то в центре всегда было очень много турков, румынов и прочих. Они живут в другой части города — северной. Поэтому в нашем спальном районе их не видно. Но вот в центре — это просто ужас как их много! Я вчера только там была, пока дочка в русской школе занималась… Немцев практически не видно. Вот я и озадачилась: что же дальше будет? Судя по событиям в Кёльне и прочих городах в новогоднюю ночь», — пояснила Елена.

По ее словам, 20 января в разных городах Германии прошли митинги русскоговорящего населения с призывами к правительству защитить население и детей от насилия со стороны приезжающих беженцев.

«Там ведь всякие бандиты тоже просачиваются. Слишком много одиноких молодых мужчин, которые слоняются без дела и безобразничают. Полиция ничего сделать не может, они не привыкли к такому безобразию. Да и, как здесь говорят, не хотят разжигать межнациональную ненависть», — считает бывшая жительница Барнаула Елена.

Прокомментировать тему ИА REGNUM попросило доктора исторических наук, директора Алтайской школы политических исследований Юрия Чернышова:

— Тенденция к реэмиграции — нормальное, хоть и не всегда массовое явление. Здесь сказывается много факторов — и экономических, и политических, и культурных. Так, например, даже некоторые русские, переехавшие из Казахстана в Россию, иногда возвращаются назад — те традиции, в которых они были воспитаны с детства, оказываются для них ближе. При этом, кстати, в Казахстан вернулись около миллиона казахов — оралманов, живших за границей. Но вот русские немцы, массово уехавшие из Казахстана в 90-е годы, не спешат туда возвращаться.

Что же касается волны слухов о насилиях мигрантов в Германии, то она во многом сейчас подогревается пропагандой в ходе идущей «информационной войны». Нас пытаются «переключить» с наших собственных сходных проблем на чужие, при этом часто сгущая краски и не проверяя информацию. Это не очень продуктивно, поскольку способствует нагнетанию страха и ненависти против всех «других», что может сказаться на конфликтах и в нашем собственном многонациональном обществе. Журналистам хочется пожелать, чтобы они не торопились распространять пропагандистские «утки», а всем гражданам — не верить сходу всем «ужасам» и стараться проверять информацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2015 год на территорию Алтайского края прибыло и поставлено на учет в УФМС России по Алтайскому краю 1214 участников внешнеэкономической деятельности и 1270 членов семей, всего 2484 человек, что превышает в 2,4 раза запланированные показатели. Всего же за 2010−2015 гг. на территорию Алтайского края переселилось около 7000 человек.

Наибольшее количество соотечественников прибыло на Алтай из Казахстана — 64,3% от общего числа прибывших, следом по количественному составу идут граждане Украины — 21,8%, прибывают также соотечественники из Узбекистана, Германии, Латвии, Израиля, Туркменистана, Молдовы, Нидерландов и др.

ИА REGNUM публикует ответ УФМС России по Алтайскому краю.

В 2014 году на территорию Алтайского края прибыло и встало на миграционный учет по месту пребывания 4352 гражданина Германии. За данный период УФМС России по Алтайскому краю было принято 5 положительных решений по вопросу оформления разрешения на временное проживание и 9 положительных решений по вопросу выдачи вида на жительство в отношении граждан Германии, прибывших с целью постоянного проживания на территорию Алтайского края.

В 2015 году на территории Алтайского края поставлено на миграционный учет по месту пребывания 4459 граждан Германии, выдано 3 разрешения на временное проживание, 3 вида на жительство.

В сравнении с 2014 годом наблюдается динамика роста числа прибывших на территорию Алтайского края граждан Германии на 2,4%.

Информацией по вопросу о количестве граждан, которые в качестве переезда из Германии в Алтайский край указывали на нестабильную политическую обстановку Управление не располагает.