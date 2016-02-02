Барнаул, 2 февраля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Заявление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о намерении правительства РФ использовать соцсеть «ВКонтакте» как платформу для связи властей, бизнеса и населения моногородов раскритиковали в Алтайском крае. В интервью ИА REGNUM политики и эксперты сошлись во мнении, что чиновники вновь занялись не решением реальных проблем, а имитацией диалога с обществом.

ИА REGNUM Соцсеть «ВКонтакте» — не платформа для моногородов: на Алтае раскритиковали Шувалова

Площадка выбрана неадекватно

Константин Малышев, директор Центра правовых и избирательных технологий:

— Мое мнение — площадка «ВКонтакте», обозначенная Игорем Шуваловым в качестве платформы для моногородов, выбрана неадекватно. Да, эта соцсеть в России насчитывает максимальное количество пользователей. Но если посмотреть на обитающий там контингент, то в основном это окажется молодежная аудитория. Не думаю, что ей близки и понятны проблемы и экономика моногородов. Для профессиональной надобности больше подходит «Фейсбук». Но и эта соцсеть не подходит под выбранную цель. Говорю так, исходя из специфики самого понятия «моногород»: это — муниципалитет, зависящий от экономики конкретного предприятия, так называемая трасса «город — завод». На каждом предприятии своя ситуация, зачастую отличная от ситуации в другом моногороде. Задействованные в таком производстве работники не пользуются соцсетями, а если и пользуются, то процент таковых там весьма мал. Чтобы проверить это, не нужно много затрат: достаточно создать в соцсети страницу «Моногорода» и оценить интерес. Но даже и без этого эксперимента могу сказать, что нет там массовых профессиональных площадок. У нас все как всегда: слово вперед дела идет. Сначала озвучили, а потом уже дела под идею подстраиваем.

Пассивная аудитория с подростками во главе

Вероника Лапина, пресс-секретарь Рубцовского Горкома КПРФ:

— Такие решения не принимаются без анализа аудитории и постановки конечной цели. Как модератор групп в трёх разных соцсетях наблюдаю, что «Одноклассники» удобны для распространения информации среди пользователей и привлечения целевой аудитории в короткие сроки, они более популярны среди жителей Алтайского края. В нашем регионе именно там интенсивно развивается реальное (а не «диванное») протестное движение.

«Фейсбук» удобен как аналитическая площадка для обмена мнениями. В Алтайском крае эта соцсеть развивается в рамках общероссийских тенденций. Хотя по количеству зарегистрированных и активных пользователей значительно уступает «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Именно в этой соцсети сконцентрировалась политическая элита. Это удобно для СМИ и для самих пользователей (меньше спама в комментариях и сообщениях, как и необоснованной агрессии).

«ВКонтакте» же является соцсетью, где обитает в основном «свежее» поколение. Именно её любят подростки. На вопрос: «А ты есть в «Одноклассниках»?», мне доводилось несколько раз слышать: «Я ещё для них не состарился». Эта аудитория не является политически активной в реальной жизни, она не интересуется аналитикой (в отличие от пользователей «Фейсбука»), именно эта соцсеть считается самым масштабным представителем так называемых «диванных войск». Здесь даже в большинстве групп закрыты темы для комментирования, а значит, пользователи не привыкли к активной роли. Пассивная в своём большинстве аудитория с подростками во главе, на мой взгляд, сомнительный выбор для создания платформы для связи между федеральными и региональными властями с населением и бизнесом моногородов.

Чиновникам нужно учиться слушать то, что реально говорит общество

Юрий Чернышов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Алтайского государственного университета, директор Алтайской школы политических исследований:

— Инициативу первого вице-премьера Игоря Шувалова стоит рассматривать в контексте нескольких более ранних попыток наладить «диалог власти и общества» с помощью социальных сетей и блогов. Результаты этих попыток уже вполне проявили себя, они уже обобщены и изучены (в частности, эту тему мы обсуждали на отдельной секции в рамках VII Всероссийского конгресса политологов в МГИМО в ноябре прошлого года). Эти результаты вполне можно проецировать и на данную инициативу.

Конечно, понятна обеспокоенность некоторых представителей власти тем, что «вертикаль» сейчас в недостаточной степени обеспечивает обратную связь с обществом. Взятые под контроль социологические службы часто тоже не выполняют эту функцию. Сигналы в «вертикали» идут в основном только сверху вниз, а это в условиях углубления кризиса может привести к латентному вызреванию очагов социального протеста, в том числе и в моногородах. Социальные сети и блоги действительно при определенных условиях могли бы помочь решить проблему «обратной связи». Но проблема в том, что эти условия у нас пока не созданы.

В этой связи можно вспомнить инициативу Дмитрия Медведева с рекомендацией губернаторам вести собственные блоги (то есть личные интернет-дневники, с предоставленной читателям возможностью оставлять свои комментарии к записям). Это был 2010 год, Дмитрий Медведев занимал пост президента, и инициатива была даже подкреплена угрозой штрафа размером в 5000 рублей. Многие губернаторы тогда послушно отреагировали и дали команду своим пресс-службам завести блоги. Однако в них, как правило, отсутствовала одна деталь — возможность оставлять комментарии. То есть эти «как бы блоги» были созданы, губернаторы отчитались, а вот обратная связь с обществом так и не появилась, ибо реальной заинтересованности в ней не было. Потом на пост президента вернулся Владимир Владимирович Путин, и в целом установка сверху на «облогораживание» губернаторов закончилась.

Данная история весьма поучительна и позволяет предвидеть то, что ждет инициативу Игоря Шувалова. Проблема вовсе не в наличии или отсутствии каких-то интернет-аккаунтов, проблема в том, готов ли в принципе политический режим вести равноправный диалог с обществом. К сожалению, в последние годы делалось очень многое для того, чтобы ограничить любые критические выступления граждан в интернете. Кстати, и сама сеть «ВКонтакте», которую предлагает использовать Игорь Шувалов, во многих учреждениях заблокирована — под тем предлогом, что отдельные страницы этого ресурса были внесены в список экстремистских материалов. Знают ли об этом инициаторы?

Довольно символично звучит и такая оговорка по поводу цензуры в предлагаемом ресурсе: «Раздел будет управлять так, чтобы любые вопросы, касающиеся политики, туда не попадали». Однако здесь стоит вспомнить, что понятие «политика» сейчас крайне расширительно трактуется правоохранителями — как практически любое суждение о действиях власти. Тогда о чем, если не о действиях власти, там можно будет писать — только о погоде и о котятах? Но если предполагается такая цензура — то стоит ли вообще инициировать заведомую имитацию диалога с обществом? Для того чтобы был реальный диалог, чиновникам нужно как минимум избавляться от фобий по отношению к критическим суждениям граждан. Им нужно учиться слушать то, что реально говорит общество.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2016 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Фонду по развитию моногородов создать на базе социальной сети «ВКонтакте» платформу по взаимодействию федеральных и муниципальных властей с населением и бизнес-сообществом. По его словам, эта соцсеть выбрана в связи с тем, чтобы не пришлось тратить средства на разработку специального информационного ресурса.

Первый вице-спикер считает, что благодаря этой платформе правительство будет понимать и видеть все, что происходит на муниципальном уровне, а граждане и мэрии моногородов будут взаимодействовать друг с другом в рамках проектов по развитию бизнеса и созданию комфортной городской среды в них.

Для работы создаваемой платформы, по словам Игоря Шувалова, будут наняты линейные менеджеры. А на их обучение и работу специалистов в Московской школе управления «Сколково» правительство выделит до 2 миллиардов рублей.