Москва, 2 февраля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на среду, 3 февраля. Доллар США вырос к рублю на 1,6009 рубля, до 77,9273 руб.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Курс евро к рублю вырос по сравнению с предыдущим показателем на 2,15 рубля и составил 84,9719 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам, составляет 81,0974 рубля (выросла на 1,8515 руб).