Москва, 2 февраля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Кремль вновь отказался от комментариев относительно публикации главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram. Соответствующее заявление 2 февраля сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«По-прежнему я не буду что-либо говорить о Кадырове», — сказал Песков.

При этом он отметил, что под этими словами не имеет в виду «давать какие — либо комментарии».

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Песков отреагировал и на слова российского оппозиционера Михаила Касьянова, который заявил о своём ожидании реакции официального Кремля: «Это его право».

Напомним, ранее президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал на своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик с российским оппозиционным деятелем Михаилом Касьяновым. В кадре оппозиционер движется в прицеле оптической винтовки. Видео под заголовком «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции» было сопровождено фразой «Кто не понял, тот поймёт».

Впоследствии Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию чеченского главы, пообещав, впрочем, просмотреть её.