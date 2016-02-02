Таллин, 2 февраля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. На видеоклипе, опубликованном в Инстаграм главы Чечни Рамзана Кадырова, российский внесистемный оппозиционный политик Михаил Касьянов общается с депутатом парламента Эстонии, членом крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Майлис Репс. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR.

fishki.net Прицел снайпера

Реакция Репс на клип, в котором неизвестный снайпер «выцеливает» в прицел винтовки Касьянова, неизвестна, но видеозапись встречи Касьянова и Репс была сделана в ходе ее визита на заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Избранная генеральным секретарем фракции АЛДЕ («Альянс либералов и демократов за Европу»), Репс, выступая в Страсбурге с рапортом о положении защитников прав человека, указала, что ситуация в России, Азербайджане и Турции за последние два года сильно ухудшилась.

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«Во многих странах борцы за права человека рассматриваются как политическая угроза. Их жизни и свободе, равно как и жизни журналистов и юристов, все чаще угрожает опасность», — сказала Репс. Она встречалась в Страсбурге с представителями десятков организаций по защите прав человека в Европе. По ее словам, они подтвердили вызывающие опасения тенденции, описанные в рапорте. «В Азербайджане в заключении находятся десятки правозащитников, в России и на Украине многие пропали без вести», — сообщила Репс. Во многих других государствах, по ее словам, борцы за права человека подверглись репрессиям.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, до Майлис Репс, «активно» работала с российской внесистемной оппозицией, в частности с Касьяновым, бывшая глава МИД Эстонии и депутат Европарламента от правящей праволиберальной Реформистской партии Кристина Оюланд. 9 февраля 2012 года она организовала выступление Касьянова в Европарламенте, на котором тот заявил, аргументируя свою позицию акциями протеста десятков тысяч граждан России: «России предстоит пройти долгий период беспорядков, если требования народа не будут удовлетворены». В поддержку позиции Касьянова и требований провести новые выборы в Госдуму России выступила там же Кристина Оюланд, угрожая россиянам, что если президентом России станет Путин, то Россию исключат из всех международных организаций.

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