Киев, 2 февраля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Украина из-за «конфликта с Россией» уже потеряла свыше половины своей экономики. Об этом заявил 1 февраля в эфире телеканал ICTV глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Юрий Луценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Луценко, только в 2014—2015 годах Украина «из-за России» потеряла 40% экономики.

«В первый год войны Украина утратила 20% промышленного потенциала из-за оккупации. Предприятия остались под оккупацией. Во второй год войны Украина потеряла еще 20% промышленности из-за того, что Россия закрыла свои рынки для Украины», — сказал Луценко.

Кроме того, очередной удар по украинской экономике нанесут новые ограничения на транзит украинских товаров через российскую территорию.

«В этом году Россия ввела барьеры для экспортно-импортных операций с другими странами, проходящих по территории РФ. Специалисты оценивают, что это не меньше 20%. Вместе это означает, что мы утратили половину экономики», — заявил соратник Порошенко.

Поэтому Луценко уверен, что оснований для укрепления гривны нет.

«Нацбанк есть за что критиковать, но если половина экономики перестала работать, то гривна будет дальше падать. Главное задание правительства — заняться восстановлением экономического роста», — заявил политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что в 2016 году Украина начнет восстановление экономики и продемонстрирует рост ВВП на уровне 1−2%. При этом издание Bloomberg отнесло украинскую гривну к списку наиболее быстро слабеющих валют мира.