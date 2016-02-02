Москва, 2 февраля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Для людей, интересующихся экономикой, вновь поступающие новости о состоянии российской и мировой экономической системы могут показаться абсурдными, впрочем, именно таковыми они и являются, если пытаться системно их анализировать, считает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

www.rea.ru Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов

Эксперт привёл примеры одних из последних и одиозных абсурдов:

1. Аналитики подсчитали, что точка безубыточности среднего нефтеперерабатывающего завода в России достигается при цене нефти $18−25 за баррель. Самое интересное в том, что при более дешевой цене нефти деятельность российских НПЗ может стать убыточной. Во всем мире сокращение стоимости сырья повышает эффективность бизнеса, а в России налоговая система устроена так, что переработчик может оказаться на грани рентабельности при падении стоимости сырья, пускай даже в иностранной валюте.

2. В результате перехода на неполную рабочую неделю (пятница станет дополнительным выходным) «АвтоВАЗ» планирует получить 2 млрд. рублей госпомощи только по программе временной занятости. Убыток «АвтоВАЗа» по МСФО за 2015 год может превысить 15 млрд руб. Так может более эффективно сделать нерабочую неделю, чем генерировать убытки?

3. В статье 75 Конституции РФ четко прописано, что «Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти». В январе 2016 года курс рубля к доллару США вырос на 14,6% (с 72,9 до 83,6 руб. за доллар США), а потом снизился за последнюю неделю на 7,5% (до уровня 77, 3 руб. за доллар США). Это все происходит в течении только одного месяца на фоне заявлений председателя ЦБ РФ об отсутствии угроз финансовой стабильности. Банк России похоже не считает для себя необходимым отвечать за стабильность и устойчивость рубля.

4. Европейский центральный банк планирует провести денежную эмиссию до конца 2016 года в объеме 50 млрд евро в месяц, что за год составит 600 млрд евро или более 50 трлн руб. по текущему курсу. Напомним, что ВВП России в 2016 году ожидается в размере 78,6 трлн руб. При таком объеме денежной эмиссии ожидается снижение инфляции с планируемых 1−2% до 0,2% в Еврозоне. А Россия отказывает себе в этом удовольствии на основании простой сентенции — денежная эмиссия ничего не может дать кроме инфляции. Опыт развитых стран опровергает эту идиому, но естественно данный процесс требует слаженной работы регуляторов и эффективной экономики.

5. Европейский Центральный Банк с высокой вероятностью будет вынужден смягчить свою монетарную политику в 2016 году. Но абсурдность в мерах ожидаемого смягчения, а именно в прогнозируемом снижении ставки по депозитам банков овернайт с минус 0,3% (текущая ставка) до минус 0,4%. Тяжело воспринимается смягчение в виде отрицательных ставок, т.к. непонятно для кого эта политика становится «мягче». Но еще сложнее понять возможную перспективу ужесточения денежно-кредитной политики Банком России (или сохранение текущего уровня системы процентных ставок на долгую перспективу), конечно же если рассуждать с точки зрения развития экономики, а не валютных спекуляций.