«Очередной бенефис в театре экономического абсурда»
Москва, 2 февраля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Для людей, интересующихся экономикой, вновь поступающие новости о состоянии российской и мировой экономической системы могут показаться абсурдными, впрочем, именно таковыми они и являются, если пытаться системно их анализировать, считает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Эксперт привёл примеры одних из последних и одиозных абсурдов:
1. Аналитики подсчитали, что точка безубыточности среднего нефтеперерабатывающего завода в России достигается при цене нефти $18−25 за баррель. Самое интересное в том, что при более дешевой цене нефти деятельность российских НПЗ может стать убыточной. Во всем мире сокращение стоимости сырья повышает эффективность бизнеса, а в России налоговая система устроена так, что переработчик может оказаться на грани рентабельности при падении стоимости сырья, пускай даже в иностранной валюте.
2. В результате перехода на неполную рабочую неделю (пятница станет дополнительным выходным) «АвтоВАЗ» планирует получить 2 млрд. рублей госпомощи только по программе временной занятости. Убыток «АвтоВАЗа» по МСФО за 2015 год может превысить 15 млрд руб. Так может более эффективно сделать нерабочую неделю, чем генерировать убытки?
3. В статье 75 Конституции РФ четко прописано, что «Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти». В январе 2016 года курс рубля к доллару США вырос на 14,6% (с 72,9 до 83,6 руб. за доллар США), а потом снизился за последнюю неделю на 7,5% (до уровня 77, 3 руб. за доллар США). Это все происходит в течении только одного месяца на фоне заявлений председателя ЦБ РФ об отсутствии угроз финансовой стабильности. Банк России похоже не считает для себя необходимым отвечать за стабильность и устойчивость рубля.
4. Европейский центральный банк планирует провести денежную эмиссию до конца 2016 года в объеме 50 млрд евро в месяц, что за год составит 600 млрд евро или более 50 трлн руб. по текущему курсу. Напомним, что ВВП России в 2016 году ожидается в размере 78,6 трлн руб. При таком объеме денежной эмиссии ожидается снижение инфляции с планируемых 1−2% до 0,2% в Еврозоне. А Россия отказывает себе в этом удовольствии на основании простой сентенции — денежная эмиссия ничего не может дать кроме инфляции. Опыт развитых стран опровергает эту идиому, но естественно данный процесс требует слаженной работы регуляторов и эффективной экономики.
5. Европейский Центральный Банк с высокой вероятностью будет вынужден смягчить свою монетарную политику в 2016 году. Но абсурдность в мерах ожидаемого смягчения, а именно в прогнозируемом снижении ставки по депозитам банков овернайт с минус 0,3% (текущая ставка) до минус 0,4%. Тяжело воспринимается смягчение в виде отрицательных ставок, т.к. непонятно для кого эта политика становится «мягче». Но еще сложнее понять возможную перспективу ужесточения денежно-кредитной политики Банком России (или сохранение текущего уровня системы процентных ставок на долгую перспективу), конечно же если рассуждать с точки зрения развития экономики, а не валютных спекуляций.