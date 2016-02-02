Ярославль, 2 февраля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. 1 февраля губернатор Ярославской области Сергей Ястребов выступил с предложением приостановить учебный процесс в 1−4-х классах до 10 февраля. Инициатива губернатора связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

«Чтобы исключить риски для наших ребятишек, особенно в начальной школе, я дал поручение департаменту образования изучить вопрос о возможности объявления небольших каникул. Также в ближайшее время я собираюсь сам посмотреть, как организован процесс оказания первичной медицинской помощи в лечебных учреждениях и что у нас есть в аптеках», — рассказал губернатор Сергей Ястребов.

В областном департаменте образования корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что речь идёт не о карантине, а о профилактических мерах.

«Карантин объявляется автоматически, если больны более 20% учащихся. Сейчас ситуация не столь критическая, но мы смотрим наперёд. Медики ожидают пик заболеваемости гриппом и ОРВИ примерно через неделю. Поэтому такая профилактическая мера, как полная приостановку учебного процесса в начальной школе, будет эффективна», — рассказала заместитель директора областного департамента образования Светлана Астафьева.

Приостановка учебного процесса не станет для школьников дополнительными каникулами. Скорее всего, будут сокращены или полностью перенесены обычные каникулы в конце апреля и дополнительные каникулы для 1 классов в конце февраля. Фактическое решение в данной ситуации будут принимать непосредственно руководители каждого образовательного учреждения. С точки зрения закона, позиция губернатора и департамента образования носит рекомендательный характер.

В качестве дополнительных мер по стабилизации эпидемиологической ситуации в Ярославской области рассматривается вопрос о переносе на более поздние сроки культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Возможно введение полного запрета на проведение массовых спортивных мероприятий для детей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управления Роспотребнадзора по Ярославской области, в течение четвертой недели 2016 года в лечебные учреждения за медицинской помощью обратились более 11 тысяч человек, из них свыше 7 тысяч — дети до 14 лет (64%). Эпидемический порог в регионе превышен на 85,6%, среди детей от 7 до 14 лет — на 100%.

На 29 января приостановлена работа 88 групп в 62 дошкольных учреждениях и 142 классов в 45 школах. Максимальное число заболевших — в 1−4-х и 5−8-х классах школ.