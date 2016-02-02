Москва, 2 февраля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В московском кинотеатре «Звезда» пройдут показы лучших российских документальных фильмов за 2014 и 2015 года. 2 февраля вниманию зрителей будут представлены картины «Посторонние» режиссёра Павла Фаттахутдинова и «Камчатка — лекарство от ненависти»Юлии Мироновой. Как сообщили в пресс-службе МосКино, все фильмы, отбираемые к показу, входят в двадцатку лучшего документального кино России за последние два года, отобранную экспертной комиссией. Вход на показы предоставляется бесплатно.

Цитата д/ф «Посторонние». реж Павел Фаттахутдинов. 2014. Россия Рынок

39-минутный фильм «Посторонние» Павла Фаттахутдинова рассказывает о многонациональном Екатеринбурге. В одном из районов «столицы Урала» под названием «Сортировка» наравне с коренным населением поселились многочисленные этнические общины. Герои картины — подростки, они здесь живут и учатся.

В «Посторонних» затронуты социальные проблемы современной молодёжи. Фильм снят в 2014 году кинокомпанией «СНЕГА» при поддержке Министерства Культуры.

«Камчатка — лекарство от ненависти» представляет собой биографический эксперимент военного корреспондента и писателя Вячеслава Немышева. Побывав на войне в Чечне 27 раз, он не смог адаптироваться к нормальной жизни и уехал на Камчатку. В течение двух лет всё что видел и делал, Немышев снимал на видеокамеру, в надежде найти ответ на вопрос: как избавиться от кошмара, который подарила война?

Фильм получил Специальный приз проекта авторского документального кино «ДОКер» на XXV Открытом фестивале «Россия» и Приз за лучший среднеметражный фильм на XXVII Международном фестивале IDFA в Амстердаме.

Справка ИА REGNUM :

С мая по октябрь 2015 года, экспертная группа в составе 25 человек — режиссеров, продюсеров и киноведов, из числа авторитетных специалистов в области неигрового кино — отбирала лучшие неигровые фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры в 2014 году. В течение полугода комиссия отсмотрела 235 документальных проектов и выделила двадцатку лучших работ, которые сегодня представляются к показу в кинотеатрах столицы и в дальнейшем будут демонстрироваться по всей России.

Работы были оценены по следующим критериям: содержание, тематическое своеобразие, драматургическое и режиссерское решение, а также зрительский потенциал картин. Каждому просмотренному фильму члены экспертной группы выставляли оценки по шкале от 1 до 10. Подсчет средних баллов по каждому фильму и составление итогового рейтинга осуществлялись автоматически.

В состав экспертной группы вошли: российский режиссёр документального кино и телевидения Елена Алферова, сценарист Светлана Быченко, редактор и кинокритик Екатерина Визгалова, режиссёры Наталия Гугуева, Сергей Головецкий, Екатерина Головня, Алексей Малечкин, Никита Сутырин и другие.

Экспертный совет по выбору лучших фильмов 2015 скоро представит двадцатку лидеров прошлого года. Кинотеатр «Звезда» в 2016 году показывает Программы лучших фильмов 2014 и 2015 года.

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