Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в универмаге на ул. Большая Садовая, 46. Фотографии с места происшествия выложены в социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

vk.com/rostovnadonu ЦУМ в Ростове-на-Дону

На снимках видно, что пламя охватило вывеску ЦУМа, сам же крупный торговый дом не пострадал. Как уточнил пользователь, «пожар удалось быстро ликвидировать, но дыма было много».

Добавим, что возгорание произошло 1 февраля около 18 часов. Погибших и пострадавших нет. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить. Материальный ущерб устанавливается.