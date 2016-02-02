Чебоксары, 2 февраля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Резонансное судебное дело по капремонту рассматривается в Чувашии. В центре разбирательств в мировом суде Ленинского района Чебоксар — 83-летняя одинокая старушка Евгения Ерофеева, которая за неуплату сборов в прошлом году получила судебный иск от республиканской некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта». За неё вступились возмущённые общественники и жители города — в результате судебные заседания, которые уже дважды откладывали, становятся все многолюднее, а обсуждение у здания суда жарче, что, кстати, может позволить властям интерпретировать как стихийный митинг. Сама ситуация с исковыми претензиями Фонда капремонта к самым беззащитным категориям выглядит аморально, тем более что федеральный закон позволяет региональным властям облегчить их участь. Однако и Госсовет Чувашии, в отличие от других регионов, не торопится скорректировать законодательство по льготам для стариков и инвалидов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

basik.ru Старушка

Общественники отмечают, что в Чувашии очень своеобразно трактуют кремлёвские рекомендации губернаторам о введении льгот для одиноких пенсионеров старше 70 лет. В республике стали «кошмарить» стариков, высылая им за неуплату взносов судебные претензии. «Видимо, применяют карательные меры, чтобы хоть что-то успеть собрать, так как сбор средств за капремонт в Чувашии и без того проходит очень туго, а в случае установления льгот может выпасть из доходов большая сумма», — полагает заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз собственников жилья» Тамара Манаева.

По её мнению, официальные цифры, которые озвучил в послании Чувашии Михаил Игнатьев о сборе средств за капремонт, «действительности не соответствуют». «Дай Бог, если хотя бы 50−60% населения платит», — считает Тамара Манаева.

Напомним, 26 января Михаил Игнатьев в своём послании Государственному совету заявлял, что «если в середине прошлого года за капитальный ремонт платили всего 55% жителей, то уже в конце года — 98%». Ранее глава Минстроя Чувашии Олег Марков сообщал о том, что в республике идёт «большая претензионная работа», «исковая работа»: по состоянию 26 ноября жильцам было предъявлено 3723 претензии.

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Стоит также отметить о долгожителях в Чувашии, тем более что именно они стали объектом гордости и показательным примером благополучия региона в докладе Михаила Игнатьева Владимиру Путину. 29 января на встрече с президентом России он акцентировал внимание на росте долгожителей в республике: Игнатьев доложил, что количество долгожителей увеличилось на 4 тысячи 910 человек, это на 37% больше уровня 2010 года (год вступления в должность Михаила Игнатьева — прим. ИА REGNUM), 64 человека перешагнули 100-летний рубеж, что на 18% больше. И убеждал президента, что в Чувашии «социальное самочувствие, несмотря на сложности, улучшается, хотя в экономике непросто, упал потребительский спрос».

Говоря о деле 83-летней Евгении Ерофеевой, Тамара Манаева подчеркнула, что это не просто частное разбирательство: на суде будут подниматься значимые социальные темы, связанные с введением системы платы за капитальный ремонт. «В рамках данного дела мы шаг за шагом будем показывать и доказывать, что в принятой системе капремонта — сплошные противоречия и нарушения многих законов. Как пойдёт это дело, как будет решаться в Чувашии — будет иметь важное значения и для всей России», — уверена Тамара Манаева.

Общественница выделила ряд аргументов в пользу пожилой горожанки. «Региональный оператор в лице «Фонда капремонта» не имеет право быть истцом и подавать в суд, потому что он просто посредник: собирает деньги, кладет на счёт и рассчитывается. То есть это банковский посредник, который при этом не имеет банковской лицензии. Более того, фонд является некоммерческой организацией, а по закону о некоммерческих организациях взносы могут быть только добровольными, но никак не в принудительном порядке через судебное постановление», — говорит Тамара Манаева.

В ходатайстве, предоставленном суду, также в частности отмечается, что в исковом заявлении истца «нет указаний на нарушение каких-либо прав ответчиком», с «Фондом капремонта» горожанка «никакие договора не заключала и, соответственно, никакие взносы не обязана делать».

Также в рамках данного судебного дела, со слов Тамары Манаевой, планируется озвучить и ряд других нарушений. Например, «на поверхности» противоречия при начислении сумм за капитальный ремонт. Так, в постановлении Кабинета министров Чувашии установлен размер взноса в расчёте на 1 кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме (в 2016 году он составляет 5,8 рублей, в 2015 году — 5,5 рублей, в декабре 2014 года — 5,2 рубля).

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Но по факту в расчёт берут не площадь общедомового имущества, а площадь квартиры, отметила общественница. «Свою квартиру мы и так ремонтируем за свой счёт. В моём доме, например, на каждого жильца приходится по 4 кв. метра общедомового имущества», — сказала Тамара Манаева. Она также солидарна с москвичами, подающими иски по капремонту, в том, что «нет у нас в собственности общедомового имущества, не оформлено».

«И подобных противоречий — много. Мы будем дотошно объяснять в суде каждое противоречие», — заверила общественница.

Следующее судебное заседания состоится 18 февраля. Со слов участников процесса, предыдущее, прошедшее в январе, было отложено в связи с ходатайством юристов регионального оператора об изменении суммы иска. «В виду того, что с 1 января 2016 года увеличился тариф на капремонт, региональный оператор заявил о том, что изменяет сумму по иску. При этом он не смог предоставить судье квитанции с измененной суммой, поэтому дело отложили», — сообщила собеседница.

Союз собственников жилья также подготовил обращение в суд с просьбой обеспечить большое помещение для последующего заседания, на котором ожидается участие до 100 жителей города. «Данное гражданское дело представляет огромный интерес для сотен тысяч жителей городов Чебоксары, Новочебоксарска», — говорят в общественной организации. «Это заинтересованные люди, которых все это касается», — отмечает Тамара Манаева, не исключая, что если в суде проигнорируют данное обращение, что вокруг здания суда может быть скопление народа. Что может дать повод власти квалифицировать как стихийный митинг.