Калуга, 2 февраля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. «На протяжении всей истории Калуги значительную роль в ее развитии играло местное самоуправление. В эти дни городской думе Калуги исполнилось 19 лет, депутаты первого созыва приступили к работе в далёком 1997 году», — сообщил 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

На городскую думу Калуги возложены такие важные вопросы, как рассмотрение и утверждение муниципального бюджета, внесение изменений в Устав города, установление и изменение местных налогов и сборов, утверждение структуры органов исполнительной власти и многие другие».

«За 19 лет депутатами калужского городского парламента были избраны свыше ста человек: в первом созыве городской думы работало 23 депутата. В последующих — по 25, а в 2015 году состав думы увеличился до 35 депутатов. Впервые выборы прошли по смешанной системе: по партийным спискам и избирательным округам. Депутаты всех шести созывов внесли значительный вклад в становление городской думы и совершенствование её работы. Хочется выразить им особую благодарность за создание надлежащей нормативно-правовой базы, принятие большого количества законодательных инициатив», — сказал глава Калуги.

«Городская дума сыграла важную роль в становлении такого значимого фундамента местного самоуправления, как территориальное общественное самоуправление. В 2001 году мы утвердили правовые основы создания в Калуге территориальных общин, многие депутаты возглавляли и по сей день возглавляют ТОСы, принимают активное участие в их работе. Результат работы налицо: на сегодняшний день в городе действуют 55 территориальных общин, создано 9 народных советов. Важное направление работы депутатов — это осуществление контроля за работой органов исполнительной власти и решением вопросов местного значения. Депутаты планомерно участвуют в приёмке работ по ремонту и благоустройству дворов и улиц города, профильные комитеты думы всесторонне обсуждают и дают свои предложения по решению самых актуальных вопросов городской жизни», — отметил Александр Иванов.

«Хочу отметить, что депутаты нынешнего созыва являются продолжателями дела своих предшественников. За четыре месяца работы городская дума шестого созыва зарекомендовала себя как инициативный и работоспособный представительный орган.

Отдельную благодарность хочется выразить сотрудникам аппарата городской думы, профессиональным и высококвалифицированным специалистам, среди которых есть те, кто работает в думе с момента её создания. Они внесли немалый вклад в повышение эффективности работы городского парламента. Каждый свой шаг депутаты городской думы сверяют с наказами избирателей, их интересами. Работать во имя города и горожан — главный принцип в работе депутатского корпуса городской думы Калуги!» — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.