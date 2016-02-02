Москва, 2 февраля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Правда о государственном перевороте на Украине и его трагических последствиях пробивает себе дорогу на Западе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя показ во Франции фильма-расследования о событиях на Майдане.

deswal.ru Птица вылетела из клетки

«Правда о государственном перевороте на Украине и его трагических последствиях пробивает себе дорогу и на Западе», — заявил Клинцевич. «Теперь можно сколько угодно негодовать, опровергать, говорить о руке Москвы и так далее и тому подобное — все это уже не имеет никакого смысла. Птичка вылетела из клетки», — отметил сенатор.

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Французского тележурналиста, снявшего фильм, никак нельзя обвинить в предвзятости, отмечает парламентарий. «Он не навязывает свою точку зрения, а просто дает слово непосредственным участникам событий как с той, так и с другой стороны», — подчеркнул Клинцевич. По его мнению, фильм позволяет зрителям самим делать выводы о произошедших на Майдане событиях. «Исходя из реакции украинских властей, нетрудно понять, какими могут быть эти выводы», — добавил он.

Отметим, что накануне крупный французский канал Canal+ показал фильм о событиях 2014 года. Посольство Украины во Франции выступило с просьбой не пускать киноленту в эфир.