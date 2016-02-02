Киев, 2 февраля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил войну президенту Порошенко, заявил в интервью «Украинской правде» экс-советник президента и народный депутат Украины Николай Томенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк и Порошенко

По мнению Томенко, фактическим объявлением войны стали заявления Яценюка о необходимости проведения всеукраинского референдума по изменениям Конституции в части «децентрализации» и «особого статуса» Донбасса.

«Яценюк объявил войну президенту… Но это объявление войны фантастически непрофессиональное и непродуманное. Выступать с инициативой референдума, где вопросы от Медведчука, Симоненко и Тимошенко, а часть вопросов вообще неадекватная — это как минимум непродуманно. Чего стоит уникальный вопрос о «полной парламентской республике»? Я как доктор политических наук не знаю, что такое полная парламентская республика. Скорее всего, имелась в виду идея ликвидировать прямые выборы президента и передать все полномочия премьеру. А это, как вы понимаете, прямой вызов президенту», — сказал Томенко.

Кроме того, политик отметил, что в результате вопрос переформатирования правительства может привести и к перевыборам Рады. Тем более что нынешний парламент, как оказалось, — один из худших.

«Когда несколько людей ночью в администрации президента договариваются о следующем парламентском дне — это не парламентская деятельность. Скорее, этот парламент войдет в историю как Верховная рада, которая прекратила на своей территории действие регламента и превратила ее в парламент вечной «короткой процедуры» и так называемых сигнальных голосований. Абсолютное большинство депутатов голосует за законопроекты, которые они и в глаза не видели. Даже принципиальные законопроекты — бюджет или Конституция — не имели серьезной дискуссии по содержанию. Нынешний парламент с точки зрения профессиональности — один из худших», — сказал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк публично заявил о необходимости принятия новой конституции на всеукраинском референдуме. Также премьер призвал к созданию на Украине парламентской республики. После этого глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко признал существование конфликта между президентским лагерем и премьером, однако заявил, что на сегодня вопрос уже решен.

«Когда Арсений Петрович заявляет о референдуме Конституции… сразу же позвонило руководство США, Германии, Франции, других стран — для них всех это заявление означало отказ от Минских соглашений. Для них это означало бы политическую катастрофу… Но представители «Народного фронта» отходят от этой идеи. «На прямой вопрос, зачем это нужно было, мы получили ответ: «А вы же там готовите выборы, так вот это наш ответ», — сказал он. «К счастью, мы нашли общий язык», — добавил соратник президента.

Сам Порошенко выпады Яценюка пока что не комментировал.