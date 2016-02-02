Вильнюс, 2 февраля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Председатель литовской партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис, реагируя на вынесенный приговор Вильнюсского апелляционного суда в деле о черной бухгалтерии Рабочей партии, призвал спикера Сейма Лорету Граужинене немедленно созвать внеочередную сессию Сейма, чтобы начать процедуру импичмента в отношении члена Рабочей партии Витаутаса Гапшиса, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 февраля, в Сейме Литвы.

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«Виктор Успасских, который почти 10 лет был лидером Рабочей партии, издевался над правовой системой Литвы, оклеветал страну от Москвы до Брюсселя, пытался затянуть дело и сохранить правовой иммунитет, путем различных манипуляций стремился избежать правосудия. Это усилило обоснованное разочарование общества в состоянии правосудия общества в Литве и всей политической системе Литвы. Сейм также не может быть укрытием для тех, кто хочет избежать правосудия, поэтому после этого решения суда председатель Сейма должна немедленно созвать внеочередную сессию по поводу процедуры импичмента Гапшису», — сказал Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, дело о черной бухгалтерии Рабочей партии показало, что политическая система Литвы сильно уязвима перед коррупционным влиянием и использованием больших непрозрачных денег неясного происхождения для политической деятельности. Последние коррупционные скандалы и недавно предъявленные обвинения другой партии из правящей коалиции — «Порядок и справедливость» — говорят о том, по мнению политика, что в политике Литвы это не случайные случаи, государство сталкивается с систематическими проблемами политической коррупции правящих партий. Поэтому с приближением выборов в Сейм, которые пройдут осенью 2016 года, необходима намного более эффективная и принципиальная совместная и хорошо скоординированная работа правоохранительных органов, налоговой инспекции и учреждений, следящих за выборами.

«Политическую ответственность за сложившееся положение должны принять и социал-демократы. Ненормально, когда в правовом государстве ЕС и НАТО две из трех правящих партий или их лидеры — или осужденные, или подсудимые в делах о политической коррупции, а их партнеры не видят проблем, управляя государством в такой «криминальной коалиции». Ответственные политические партии должны принять обязательство стремиться к более высоким стандартам политической деятельности и обязаны пообещать остановить сотрудничество в коалиции с таким партиями, которым как юридическом лицу предъявлены обвинения в делах о политической коррупции», — подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, 1 февраля суд завершил дело о «черной бухгалтерии», фактически оправдав Рабочую партию, вынеся членам этой партии и основателю Виктору Успасских символический штраф, а не реальный срок лишения свободы.