Москва, 2 февраля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. С 1 февраля 2016 года под руководством нового председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна начал работу обновленный состав коллегии ЕЭК. Он утвержден в декабре прошлого года на заседании высшего Евразийского экономического совета президентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении комиссии.

Правительство Армении Тигран Саркисян

Решением совета каждое государство союза теперь вместо трех членов коллегии (министров) ЕЭК представлено в этом руководящем органе двумя. Таким образом, численность коллегии с 1 февраля составляет 10 человек.

При этом президенты стран ЕАЭС сохранили преемственность коллегии: восемь из десяти министров ЕЭК нового состава и раньше занимали министерские посты. Новым лицом в коллегии, кроме председателя, является Вероника Никишина (представитель Российской Федерации), заменившая своего предшественника Андрея Слепнева в должности министра по торговле.

Кроме того, введена новая должность — член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям. Этот пост заняла Карине Минасян (Армения). Согласно договору о ЕАЭС срок полномочий коллегии ЕЭК составляет четыре года.

Обновленный состав коллегии ЕЭК выглядит следующим образом: Саркисян Тигран — председатель коллегии, Валовая Татьяна — министр по интеграции и макроэкономике, Сулейменов Тимур — министр по экономике и финансовой политике, Сидорский Сергей — министр по промышленности и агропромышленному комплексу, Никишина Вероника — министр по торговле, Корешков Валерий — министр по техническому регулированию, Кадыркулов Мукай — министр по таможенному сотрудничеству, Ибраев Данил — министр по энергетике и инфраструктуре, Алдабергенов Нурлан — министр по конкуренции и антимонопольному регулированию и Минасян Карине министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям.

Как ранее писало ИА REGNUM, основной задачей ЕЭК на ближайшие годы является подготовка союза к формированию единого валютного пространства (пока без единой валюты). Именно в связи с этим, по нашим предположениям, и был назначен на должность премьер-министра союза Тигран Саркисян.

Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции. В настоящее время в составе ЕЭК представлены пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕЭК имеет статус наднационального органа управления, его решения обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.