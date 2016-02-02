Париж, 2 февраля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Французский телеканал Canal+ выпустил в эфир фильм о Майдане «Маски революции». Как передает «Первый канал», повышенный интерес к данной ленте обеспечили сами власти Украины, ранее потребовав от канала отменить эфир.

Цитата из к/ф «Маски революции». реж Поль Морейра. 2016. Франция Украинские националисты

60-минутная картина, автором которой является тележурналист Поль Морейра, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Увидеть такое в эфире французского телевидения не ожидал никто.

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«Революцию на Украине я видел по телевизору, как все, — говорит Поль Морейра. — В белом и черном цвете. Я решил приехать на Украину сам и разобраться во всем».

Автор картины срывает «маски революции» со всех ее участников: здесь и те, кто направлял, — представители нынешней власти Украины, и те, кто был на передовой «оранжевой революции», с оружием в руках: «Правый сектор», батальон «Азов» и другие.

Слова и определения о трагедии в Одессе впервые в эфире французского телевидения звучали без кавычек. Не «борцы за европейский выбор Украины», а националисты, не «вооруженные подразделения», а боевики. На прямые вопросы сотрудника СМИ — ответы, ужасающие своей откровенностью.

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«А вот эти негодяи, которые пытались принудить нас к этому мерзкому русскому миру, для меня они заслужили такую смерть, я не жалею ни одной секунды, — говорит в фильме активист одесского евромайдана Марк Гордеенко. — К сожалению, большая часть этих мерзавцев сбежала и не сгорела в Доме профсоюзов».

В расследовании Поль Морейра также пытается найти истоки проблемы. Отдельный блок фильма — об американских политиках (вице-президент США Джозеф Байден, сенатор Джон Маккейн, официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд), которые в разгар революционных потрясений были замечены на Украине.