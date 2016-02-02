Москва, 2 февраля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Украина готова отправить свои вооружённые силы в Сирию для помощи США в борьбе с террористическим «Исламским государством». Новость вызывает вопросы. Кто-нибудь просил это квазигосударство о подобного рода помощи? Сирийцы точно — нет, американцы — также нет. Могут ли Вооружённые силы Украины, потерпевшие поражение в Донбассе, с кем-либо (кроме стариков, женщин и детей) воевать или оказывать поддержку воюющим? Ответ очевиден. Такое мнение высказал доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Голодов, комментируя корреспонденту намерение Украины отправить войска в Сирию для борьбы с ИГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герои (фрагмент)

«Так что же они суетятся, путаются под ногами у своих патронов, а также у приличных людей? Ответ состоит в следующем: лица, узурпировавшие власть в Киеве, не могут вести себя по-другому, не по-холопски. Это у них в генах. Вспомним Скоропадского и немцев, Бандеру и нацистов. Они уже принимали участие в иракской операции. Финансировали их американцы. Толку от их присутствия не было никакого. Если не считать некую подготовку для Надежды Савченко, которая там потренировалась в решении штурманских задач», — считает Голодов.

«Кроме этого, есть о чём поболтать в средствах массовой информации и попытаться отвлечь население от серьёзных проблем внутри страны. Жуткая инфляция, падение национальной валюты, сокращение социальных программ, падение производства и как итог — дефолт. Однако займитесь своими доморощенными террористами из Галиции и примкнувшими к ним бандитами со всей Украины. Если надо помочь, то у нас найдутся и силы, и средства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по информации СМИ, Украина намерена отправить войска в Сирию для борьбы с ИГ. Украинское правительство по указу президента Петра Порошенко разработало план потенциального военного участия украинских военных в операции против ИГ в Сирии. Предполагается, что Украина войдет в состав американской коалиции по борьбе с террористами. Соответствующие предложения будут переданы главе Пентагона Эштону Картеру, который на этой неделе прибудет в Киев с официальным визитом.