Москва, 2 февраля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. На территории России эпидемия гриппа вызвала остановку учебного процесса почти в 9 тысячах школ. На карантин закрыты 8891 школа и 1600 детских садов, передаёт НТВ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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«Для прерывания эпидпроцесса в качестве профилактической меры закрыта 8891 школа и 1688 детских садов», — сообщила Попова. Она также отметила, что есть такие учебные заведения, где классы и группы закрываются частично.

Карантин вызван эпидемией гриппа. Попова указала на статистику, согласно которой в 65 субъектах РФ эпидемиологический порог превышен у детей до шести лет. Что касается учащихся школ, то среди них эпидпорог превышен в 59 регионах. Среди взрослых наблюдается превышение этого показателя в 66 регионах России. Попова также отметила, что эпидемия скоро пойдёт на спад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за январь от последствий гриппа в России скончались 107 человек, среди них 8 детей и 4 беременные женщины, в основном смертельные случаи наступали из-за свиного гриппа.

По данным Минздрава, все они не прививались от гриппа, и большинство поздно обратились к врачу.