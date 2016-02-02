Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Неклиновском районе Ростовской области поисковики организации «Миус-фронт» нашли самолет времен Великой Отечественной войны Пе-2. Поисковые работы активисты отряда начали в преддверии празднования Дня освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Личность авиаторов устанавливают эксперты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в организации.

vk.com/mius_front Найденный Пе-2 под Таганрогом

В минувшие выходные поисковики развернули первые в 2016 году масштабные работы на полях сражений. Предварительно, сбитый фашистами советский бомбардировщик не долетел до позиций пехоты Красной Армии всего 1 километр. Лётчики погибли, едва легендарная «Пешка» коснулась земли.

Эксперты также предполагают, что экипаж выполнял задание по штурмовке Таганрогских взлётных полос противника. Именно с аэродромов Таганрога пилоты Люфтваффе вылетали, чтобы бомбить ростовскую землю. Специалисты считают, что по найденным номерам двигателя удастся установить судьбу боевой машины и её лётчиков.

Отметим, что легендарная «Пешка» могла бы уже завтра стать одним из экспонатов музея Великой Отечественной войны, который должен был, по задумке властей, появиться на Самбекских высотках к 70-летию Великой Победы. Но минкульт Ростовской области сорвал сроки начала строительства комплекса. Как выяснилось, подрядчик, который взялся за разработку проекта, обанкротился. Доделать документацию предполагается в текущем году.

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Еще одним крупным экспонатом может стать Сталинградский танк Т-34, который ростовские поисковики нашли в рамках проведения осенней Вахты памяти. Боевая машина находится на дне реки Дон в границах Ростова-на-Дону. Поднять ее на поверхность планируется в феврале. Не исключено, что внутри танка находятся останки экипажа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам областной Вахты памяти на полях сражений, которые шли в военные 40-е на территории Ростовской области, были обнаружены останки более 300 советских бойцов.