Анкара, 2 февраля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В 2016 году Вооруженные силы Турции (TSK) закупят 900 мулов для транспортировки оружия и боеприпасов в ходе военных операций в сельской местности. Об этом сообщает газета Sabah.

imgkid.com Мул, везущий оружие и боеприпасы

Из годового бюджета TSK будет выделено 1 млн 620 тыс. турецких лир на покупку животных, которые известны своей выносливостью в условиях голода и отсутствия питья. Армия определила требования к росту животных — не менее 1,3 метра.

В интервью корреспондентам Sabah турецкий эксперт по вопросам безопасности Метин Гюрджан заявил, что военные и партизанские отряды традиционно использовали мулов для транспортировки грузов, а иногда и в качестве мобильных платформ для небольших огневых орудий.

«Мулы, которые могут нести на себе груз весом до 200 кг и способны противостоять голоду и жажде, являются важной составляющей [военных] операций. Они очень преданны и ведут себя спокойно даже в экстремальных ситуациях», — рассказал он.

По его словам, в течение многих лет мулы использовались боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) в столкновениях с турецкой армией. Мулы, которых сельчане нагружали, чтобы доставить провиант в лагеря боевиков РПК, могли пройти по гористой местности даже без всадника.

Гюрджан назвал животных «логистическим отрядом особого назначения» и рассказал, что животные после разгрузки провианта боевиками РПК самостоятельно добирались до своей родной деревни.

Мул, который является результатом скрещивания осла и кобылы, по сравнению с лошадью тех же размеров, может перевозить более тяжелые грузы на более длинные дистанции.

ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM