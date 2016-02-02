Степанакерт, 2 февраля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Образовательные учреждения Нагорно-Карабахской Республики подключатся к образовательной программе «Араратский бакалавриат». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Реализуемая в Армении «Национальная программа превосходства образования» направлена на внедрение соответствующей международным критериям образовательной программы «Араратский бакалавриат», инициатива создания которой принадлежит министерству образования и науки Республики Армения и образовательному фонду «Айб».

Цель программы — подчеркнуть роль учителя в обществе. Учителя пройдут переподготовку и получат квалификацию, соответствующую международным стандартам.

По словам председателя Совета попечителей фонда «Айб» иерея Месропа Арамяна, «Араратский бакалавриат» разрабатывался образовательным комплексом «Айб» на протяжении многих лет с опорой на лучший мировой опыт и традиции армянской школы.

Предполагается, что с осени 2016 года подготовку пройдут 2000 учителей, а в течение 2016−2019 годов на «Араратский бакалавриат» полностью перейдут 12 старших школ в Армении и одна школа в Нагорном Карабахе. В дальнейшем планируется внедрить программу по всей стране.

Ряд вопросов, касающихся развития в Нагорном Карабахе современного образования, был обсужден 1 февраля на встрече президента НКР Бако Саакяна и возглавляемой Месропом Арамяном делегации. Бако Саакян отметил важность деятельности образовательного фонда «Айб» и необходимость последовательного расширения и углубления связей с ним.

По словам министра образования и науки НКР Славы Асряна, после решения ряда вопросов, касающихся учебного процесса, в 2016—2017 годах НКР также присоединится к образовательной программе «Араратский бакалавриат». Право преподавания в рамках данной системы получат педагоги, прошедшие специальные курсы. Им будет выдаваться достаточно высокая зарплата в размере порядка 400 тысяч драмов (больше $800).