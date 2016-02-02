Магадан, 2 февраля, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Госдума РФ уже весной может принять законопроект, который вернет Магаданскую область к привычной для жителей региона 8-часовой разнице с Москвой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы, предложенный региональным парламентом проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» включен в программу законопроектной работы Госдумы в период весенней сессии 2016 года.

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Ранее предполагалось, что переход в 10-ю часовую зону если и случится, то только осенью. Однако, как следует из официального письма, полученного председателем Магаданской областной думы, в настоящий момент проект закона направлен президенту РФ, в комитеты, комиссию Госдумы, во все ее фракции, в Совет Федерации, правительство и прочие инстанции для подготовки отзывов, предложений и замечаний, которые после будут предоставлены в комитет федерального парламента по охране здоровья. С их учетом законопроект будет подготовлен к рассмотрению нижней палатой Госдумы.

«Основная задача депутатов Магаданской областной думы — на ближайшем совете думы, а затем и заседании колымского парламента поддержать принятие проекта федерального закона в окончательной редакции, — считает спикер регионального Законодательного собрания Сергей Абрамов. — С учетом того, что Госдумой вопрос будет рассматриваться на весенней сессии, вполне вероятен возврат Магаданской области в 10-часовую зону исчисления времени не осенью, как предполагалось ранее, а уже этой весной. Мы планируем принять решение до конца февраля».

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Как напомнили в региональном парламенте, с момента перехода области в новую 9-часовую зону в адрес Магаданской областной думы поступило большое количество обращений колымчан о необходимости возвращения ранее действовавшей на территории системы исчисления времени. 30 октября 2015 года в Магадане прошли депутатские слушания на данную тему, к которым привлекли как специалистов, так и многочисленных представителей общественности. По результатам голосования подавляющее большинство участников слушаний высказались за возврат к восьмичасовой разнице с Москвой. Колымские народные избранники обратились с соответствующей законодательной инициативой в Государственную думу РФ. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» был официально принят к предварительному рассмотрению 19 января и включен в программу законопроектной работы нижней палаты российского парламента 25 января 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о «летнем» времени для всего Сахалина Госдума уже приняла в первом чтении. Предусматривается перевод Сахалинской области из 9-й часовой зоны (МСК+7, UTC+10) в 10-ю часовую зону (МСК+8, UTC+11). Изменения приведут к увеличению суммарного за год эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18 до 23 часов, отмечают сахалинские парламентарии.