Красноярск, 2 февраля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Таинственную девочку заметили исследователи на фотографиях Красноярска, сделанных сто лет назад.

kkkm.ru

В Красноярском краеведческом музее найдено двадцать черно-белых фотографий и четыре стеклянных негатива, где запечатлена одна и та же девочка, сообщает сайт музея.

Она одета в одну и ту же одежду, на ее лице одно и то же недовольное выражение, длинная коса лежит на правом плече. Личность девочки, как и цель снимков — неизвестны.

Предполагается, что снимки сделаны в 1906—1908 годах отцом или дядей девочки. По мнению сотрудников музея, фотографом мог быть Николай Иванович Григоровский, владелец местного книжного магазина. Еще одна версия: снимки сделал Людвиг Юльевич Вонаго, известный фотограф тех лет. Однако инициалы «Ф.Е.А.», стоящие на некоторых снимках, не принадлежат ни одному из них.

Интересно, что таинственная девочка, повторяющаяся на фотографиях разных мест города, долгое время никем не была замечена. Теперь пользователи Интернета делают различные предположения о ней, включая и версии о потустороннем происхождении девочки со старых фотографий.