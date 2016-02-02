Симферополь, 2 февраля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В Крыму для получения кредита потенциальному заёмщику иногда требуется не только стандартный пакет документов — справка с места работы, справка о зарплате, российский паспорт, СНИЛС, идентификационный номер. Дополнительно у крымчанина могут потребовать старый украинский паспорт, чтобы проверить кредитную историю — так банки пытаются обезопасить себя от недобросовестных заёмщиков. Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, сходятся во мнении, что россиянам из Крыма придётся показывать старый украинский паспорт, если они хотят получить кредит.

Паспорта

Так, например, при подаче заявления на ипотечное кредитование по программе «с государственной поддержкой» в крымском банке РНКБ, крымчанину дополнительно, «по требованию банка», возможно, придётся предоставить свидетельство о заключении/расторжении брака, справку о присвоении идентификационного номера (российского), паспорт гражданина Украины. Об этом говорится на сайте финучреждения.

Крымские предприниматели сталкивались и с ещё одним непонятным для них требованием. При оформлении кредита на развитие бизнеса по программе поддержки предпринимателей банки предлагают им предъявить украинское свидетельство о регистрации предпринимателя в качестве подтверждения, что данное направление бизнеса развивалось в Крыму ещё при Украине.

В финучреждениях поясняют, старые украинские документы нужны для проверки надежности заёмщиков, при этом отмечают, что эти документы не являются обязательными к предъявлению.

«В Российском национальном коммерческом банке украинские документы не входят в перечень обязательных при оформлении кредитов для физических лиц. Украинский паспорт может быть использован в качестве второго документа, подтверждающего личность клиента. В соответствии с общепринятой практикой российских банков, банки нередко запрашивают у клиента второй документ с фотографией, подтверждающий личность клиента (загранпаспорт, водительское удостоверение, служебное удостоверение и др.), при этом для жителей Республики Крым и Севастополя это может быть паспорт гражданина Украины», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РНКБ.

По словам представителя пресс-службы, у банка нет правовых оснований для направления прямого запроса в бюро кредитных историй Украины. «Следовательно — нет инструментов по проверке украинской кредитной истории за исключением тех случаев, когда в результате невыполнения заемщиком или поручителем кредитных обязательств ведется исполнительное производство по взысканию долга. Эта информация публична и мы используем ее при принятии решений о предоставлении новых кредитов», — сообщил представитель банка.

Новые паспорта крымчан не дают банкам полной информации о заемщиках, поэтому кредитующие организации и предлагают предоставить им дополнительные документы, и потенциальным заёмщикам придётся их предоставлять, считает управляющий АГ «Левченко и партнеры» адвокат Данил Левченко.

«При рассмотрении заявки на получение кредита банки самостоятельно определяют глубину проверки потенциального заемщика. Банки при проверке предоставляемых сведений не имеют права вмешиваться в личную жизнь граждан, но объем информации, требуемый от заемщика, они определяют самостоятельно. Требования банков в рассматриваемом случае объясняются недавно изменившимся статусом территории Крыма, а данные новых паспортов крымчан, скорее всего, не дают им полной информации, характеризующей потенциального заемщика», — полагает Левченко. Таким образом, исполнять требования банков о предоставлении указанных документов придется, если есть потребность в кредите, подчеркивает адвокат. «В противном случае, банк просто не одобрит заявку», — говорит он.

Обмен информацией по кредитным историям с другими странами законом не предусмотрен, а кредитный договор заключается на основе принципа свободы договора, и судебная практика отказывается рассматривать кредитный договор в качестве публичного и обязательного к заключению банком, пояснил корреспонденту ИА REGNUM советник Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Сергей Бородин, комментируя факты требования российскими банками у крымчан их украинских паспортов.

«Такой подход применяется даже в отношении кредитов, выделяемых в рамках государственной поддержки отдельных категорий заемщиков. Из нормативных актов, регулирующих реализацию данной программы, не вытекает обязанность банка заключить кредитный договор. Более того, из названных актов следует, что выдача кредитов банками — участниками программы осуществляется за счет средств банка после подписания кредитного договора, наличие основания для заключения которого определяется в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами банка», — говорит Бородин.

По его словам, состав документов может определяться внутренними документами банков. «При этом банк имеет право отказать в заключении кредитного договора, и понуждение банка к его заключению невозможно», — считает Бородин.

Что же касается кредитных историй заемщиков Крыма в украинских банках, то получение подобной информации может быть сопряжено со сложностями, говорит эксперт. «В России действует закон «О кредитных историях» от 2004 года. В нем напрямую не предусмотрены механизмы обмена информацией о кредитных историях с аналогичными органами других стран. На практике обмен информацией возможен при наличии соответствующего соглашения между надзорными органами соответствующих государств», — поясняет Бородин.

Ситуация с кредитованием в Крыму может измениться после принятия закона, направленного на урегулирование задолженности граждан Крыма перед украинскими банками, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, эксперт юридического сервиса 48Prav.ru Евгений Корнев, комментируя сложности с выдачей кредитов жителям Крыма российскими банками.

По его мнению, ситуация с кредитованием на полуострове изменится после рассмотрения внесенного членами Совета Федерации в Госдуму законопроекта, который позволяет урегулировать долги крымчан через Фонд защиты вкладчиков — дочернюю структуру Агентства по страхованию вкладов.

«Законопроект предусматривает, что должники смогут направить в Фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности», — отметил Корнев.

При этом до предъявления заемщику требований кредиторы или коллекторы будут обязаны убедиться в отсутствии заявления об отказе должника общаться с кредитором. Если должник направил соответствующее заявление, разногласия будут урегулированы через Фонд защиты вкладчиков. Законопроект также дает Фонду право не только предоставлять гражданам рассрочку по кредитам, но и отсрочку платежа, рассказал эксперт.

Сейчас жителям Крыма проблематично получить кредит в российских банках, признает Евгений Корнев. «Связано это в большей степени с теми условиями, которые предъявляют сами банки к заемщикам. Естественно, выдача или невыдача кредитов, а так же запрос дополнительных документов для проверки — это прерогатива самого банка, так как банк — это коммерческая структура, которая в первую очередь заботится о сохранности собственных средств. И если заемщик не отдал долг в другом банке (украинском — прим. ИА REGNUM), то где гарантия, что он не поступит так же с очередным кредитором. Кроме того, как мы знаем, некоторые украинские банки до сих пор пытаются вернуть кредиты, выданные крымчанам, различными методами, привлекая при этом в том числе и коллекторские агентства», — говорит адвокат.

По его мнению, отказаться предоставлять дополнительные документы заемщик имеет право, но банк может посчитать это сокрытием данных и вправе без объяснения причин отказать в выдаче кредита. «С другой стороны, есть факты предъявления дополнительных документов и положительные решения по заявлениям о выдаче кредитных средств, при наличии уже имеющихся кредитов в украинских банках. Тут можно только догадываться, что это: либо банк лоялен к «правдивым» заемщикам, либо нет возможности проверить кредитную историю. В любом случае, если вы планируете получить кредит в российском банке лучше выполнять все предъявляемые требования: представлять все необходимые документы, максимально точно указывать сведения о себе или предприятии, так как за искажение этих данных предусмотрена уголовная ответственность», — резюмирует адвокат.

В самой невыгодной позиции из-за требований банков показать украинский паспорт оказались те крымчане, у которых его уже нет: кто-то сдал в госорганы при поступлении на госслужбу, кто-то публично сжег или порвал на радостях при вхождении Крыма в состав России, у кого-то документы просто украли, а восстанавливать паспорт — довольно проблематично, для этого придётся навестить украинское консульство в Ростове-на-Дону. Однако, как утверждают представители крымских банков, украинские документы они спрашивают не всегда и не у всех потенциальных заёмщиков. С другой стороны — хорошо, хоть так, с украинским паспортом: ведь банки материковой России крымчанам вообще кредитов не дают.