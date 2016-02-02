Астрахань, 2 февраля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В Астрахани огнеборцы тушили пожар в общежитии. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 2 февраля, возгорание произошло накануне днем в Ленинском районе.

30.mchs.gov.ru Тушение пожара

На улице Савушкина, 3 загорелась одна из комнат общежития. Огонь охватил 10 кв. метров помещения. За полчаса пожарные ликвидировали возгорание. Были спасены 49 человек. В качестве предварительной причины ЧП названо короткое замыкание электропроводки.

По той же причине уже сегодня ночью на улице Бульварной в областном центре загорелся магазин. Прибывшие на место пожарные справились с огнем менее чем за 10 минут. Большого вреда пожар зданию не нанес. Спасены семь человек.

Добавим, что с начала текущего года на территории Астраханской области произошло 68 пожаров, на которых пострадали три человека, погибли 11 человек, из них двое детей. В основном, по данным МЧС, пожары возникают из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

Из-за неосторожного обращения с огнем произошло 19 пожаров. 23 пожара произошло по причине нарушения правил эксплуатации и монтажа электрооборудования. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей произошло 11 пожаров. Чаще всего пожары происходили в жилом секторе — 43 пожара, девять раз горели автотранспортные средства.