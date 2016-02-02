Москва, 2 февраля, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ создана территория опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» (Республика Татарстан). ТОР «Набережные Челны» создаётся в целях содействия развитию Набережных Челнов путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации ПАО «КамАЗ», сообщается на сайте правительства РФ.

loveopium.ru Территория «КамАЗ»

Определены границы ТОР «Набережные Челны», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальный объём капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых ими.

Принятое решение позволит создать до 10 тыс. новых рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность города Набережные Челны (ежегодный прирост объёма инвестиций планируется на уровне не менее 20%), увеличить дополнительные налоговые поступления в бюджет муниципального образования.