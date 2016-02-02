Пекин, 2 февраля, 2016, 08:32 — ИА Регнум.



sicnoticias.sapo.pt Борьба с комарами, переносчиками вируса Зика

Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил о готовности Китая помочь латиноамериканским странам в борьбе с вирусом Зика.

На очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что Китай готов внести свой вклад в общемировую борьбу с вирусом. Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона поддерживает усилия стран Латинской Америки по профилактике эпидемии и готова к сотрудничеству, главной целью которого станет сокращение случаев заболевания. Пресс-секретарь МИД Китая обратился к гражданам КНР, находящимся за рубежом, в особенности в странах Латинской Америки, с призывом принять необходимые меры предосторожности, пишет «Синьхуа».

Вирус Зика — опасный вирус, переносимый комарами рода Aedes. Основными симптомами заболевания являются мышечные и суставные боли, тошнота, сыпь, повышение температуры. В настоящий момент лекарств и вакцин от вируса Зика не существует.