Владивосток, 2 февраля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Приморская краевая публичная библиотека имени А. М. Горького не смогла получить от региональной власти должного финансирования в 2016 году, поэтому читатели останутся без востребованных периодических изданий, а в учреждении вновь возникнут провалы в информационном собрании. Более того — библиотека несколько лет подряд не может укомплектовать фонд. Тем не менее руководитель госучреждения культуры Александр Брюханов воздержался принимать участие в акции «Добрые книги в добрые руки», обосновав свою категоричную позицию тем, что финансирование должно быть систематичным, а комплектование не стихийным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Сергей Нарышкин поддержал предложение директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, которая предложила парламентариям, сотрудникам аппарата при поездках по регионам привозить с собой несколько книг для местных библиотек.

По словам директора Приморской краевой библиотеки имени А. М. Горького Александра Брюханова, сегодня выпускаются прекрасные книги, однако второй год подряд учреждению не дают возможности полноценно укомплектоваться. В последний раз фонд обновлялся в 2014 году. Несмотря на безвозмездность помощи, руководитель госучреждения от нее отказался, сославшись на то, что парламентарии, которых выбирает народ, всегда должны помнить о библиотеках.

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«Зачем играть в такие игры? Парламентарии просто должны помнить о библиотеках, которые находятся на тех территориях, которые их делегировали в Законодательное собрание или Государственную думу. Возможно, стоит при формировании бюджета отчего-то отказаться. Привозить книги… Что это за благотворительность такая? Государственная структура работает не на благотворительных началах, на них ничего не строится, а работает так, как хочет государство. Если государству нужна библиотека, значит, нужно в разумных пределах ее финансировать», — отметил Александр Брюханов.

Вместе с тем руководитель приморской библиотеки заявил, что подобные учреждения прекрасно понимают сложность нынешней экономической ситуации, поэтому принимают практику увеличения или же уменьшения финансирования, однако перевод библиотек на голодный паек был назван нонсенсом.

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«Не нужно какому-то депутату привозить с собой стопку книг. Комплектование — это целая наука, разработанная система. То, что предлагается, все эти привозы случайных книг, подборок и коллекций, называется стихийным комплектованием. Дайте возможность библиотеке, и она сама укомплектуется, так как знает свой читательский спрос и какие книги нужны для отражения литературного, общественного, научного и других процессов. Не надо изображать благотворительных жестов», — подчеркнул эксперт.

Как заявил Александр Брюханов, существует единый ГОСТ, согласно которому каждый год библиотечный фонд должен пополняться 250 новыми книгами на тысячу читателей, однако из-за постоянных перерывов государственное учреждение все больше и больше наращивает разрывы в информационной обеспеченности.

«Из года в год мы просим хотя бы 1,5 миллиона рублей, потому что книга сегодня дорогая. Если бы у нас был более надежный источник финансирования, мы были бы согласны и меньше получать, но хотя бы постоянно. Сегодня, допустим, у нас нет денег на периодику, в этом году край не смог найти денег, чтобы нам помочь. В связи с этим мы не сможем на следующий год заказать востребованные у наших читателей издания: российские газеты, отраслевые журналы. А вы понимаете, что такое не укомплектоваться периодикой? У нас опять возникнут целые провалы в нашем информационном собрании. Книгу можно достать, а периодику вы никогда не найдете. Газета выпускается и живет один день», — заключил руководитель библиотеки.