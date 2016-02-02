Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. На Камчатке готовятся принять дополнительные меры в уже существующую антикризисную программу из-за того, что экономическая ситуация для края, как и для других регионов России, складывается не очень хорошо. Единственное, на чем настаивают на Камчатке, это на сохранении всех социальных гарантий.

Виктор Дени, Капитал. 1919

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При этом, как заявила корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального отделения ОНФ Татьяна Смирнова, местные власти, по мнению общественников, делают многое для того, чтобы минимизировать последствия социально-экономического кризиса. «Это и решение задач по импортозамещению, субсидирование бизнеса, социальная защита самых незащищённых слоёв населения, возмещение целого ряда расходов. Но кризис оказывается сильнее мер, которые принимаются против него», — уверена собеседник агентства.

Она отметила, что из-за общей ситуации упали реальные доходы населения, снизилась покупательная способность, растут цены на продукты, и все это на фоне роста коммунальных тарифов.

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«Сегодня менее всего обеспечен поддержкой властей так называемый средний класс. В этой ситуации нельзя допустить кризиса на рынке труда. Необходимо максимально сохранить рабочие места, создать приоритетное право местных жителей для принятия на работу во всех сферах трудовых отношений», — сказала Смирнова.

При этом сопредседатель регионального отделения ОНФ считает, что на Камчатке все же недостаточно принимаемых мер для сдерживания роста цен на продукты питания.

«Нужно расширить перечень товаров с фиксированной торговой наценкой, который сегодня состоит всего из трёх наименований продуктов (молоко, детское питание и хлеб), включив в него как минимум рыбную продукцию местного производства. Обеспечивая местных производителей государственной поддержкой, просить максимальной отдачи в виде низкой стоимости произведённого товара», — сказала Татьяна Смирнова, уточняя, что при этом надо проводить планомерную работу по сокращению числа посредников между производителем и торговой точкой.

Уже сегодня на Камчатке работают несколько магазинов, в которых рыбная продукция продается практически по ценам производителя, но общественники считают, что этого мало.

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Кроме того, в рамках принятия антикризисных мер на Камчатке сохранили все социальные гарантии — выплаты и пособия не сокращались. При этом в регионе сэкономили на чиновниках. За счет сокращений и оптимизации «нашли» еще 200 миллионов рублей, которые пустили на социальную сферу.

Также на Камчатке осуществляется поддержка местных фермерских хозяйств, производящих молочные продукты, мясо, овощи. Здесь главная цель — заместить на рынке привозные продукты, так как доставка на полуостров продовольствия обходится оптовикам очень дорого за счет сложной логистики (груз доставляют в основном по морю), что отражается на конечных ценах.