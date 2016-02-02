Чэнду, Китай, 2 февраля, 2016, 08:08 — ИА Регнум.



xinhuanet.com Запуск ракеты Long March-3C

1 февраля на космодроме Сичан состоялся успешный запуск ракеты Long March-3C, на борту которой находился навигационный спутник. Успешно выведенный на орбиту спутник стал 21 спутником китайской навигационной системы Beidou Navigation Satellite System (BNSS).

Запущенный спутник приблизил КНР еще на один шаг к созданию собственной глобальной навигационной системы.

В настоящее время Beidou Navigation Satellite System работает только на территории Азии. Выведение нового спутника на орбиту позволит расширить навигационную сеть. Новый спутник программы BNSS будет работать на средней орбите Земли, пишет «Чжунго жибао».

Проект Beidou Navigation Satellite System был начат в 1994 г. Первый навигационный спутник проекта был запущен в 2000 г.

По планам руководства программы, к 2020 г. Beidou Navigation Satellite System должна охватить все страны.