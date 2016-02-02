Киев, 2 февраля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Экономический кризис и последние события в Донбассе спровоцировали «колбасный кризис» на Украине. Так, согласно исследованиям компании Pro-Consulting, производство этого продукта за 2014 г. упало на 9,6%, за первые 6 месяцев 2015 года — на 13,6%.

worldoftanks2.ru Танк

«Сегодня на рынок колбасных изделий и копченостей влияет ряд внешних факторов, в частности, экономическая обстановка и события на востоке Украины, — говорится в исследовании. — До кризиса наблюдалась положительная динамика роста рынка, однако произошедшие изменения привели к ухудшению ситуации».

Аналитики отмечают, что на экспорт идет не более 1% украинской продукции, это немногим более 100 т колбасных изделий.

По их данным, в 2015 г. произошло резкое сокращение украинского колбасного экспорта — на 82% в натуральном выражении (по сравнению с 2014 г.). Основными потребителями продукции украинских производителей были Россия, Грузия и Молдова, передает «Украинский Бизнес Ресурс».