Париж, 2 февраля, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Французский телеканал Canal+, несмотря на протест Киева, все-таки показал фильм-расследование «Маски революции». Тележурналист Поль Морейра, который является автором картины, на протяжении 60 минут рассказывает о событиях на Украине в 2014 году, начиная от протестных акций на Майдане в Киеве и заканчивая трагедией в Доме профсоюзов в Одессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правый сектор (фрагмент)

Во время подготовки к созданию фильма сотрудник СМИ побеседовал с представителями националистической партии «Свобода» и формирований «Азов» и «Правый сектор».

Автор фильма пришел к выводу, что народными волнениями в своих интересах воспользовались националистические группировки, такие, как «Правый сектор».

«Они (националистические группировки) воспользовались слабостью государственных институтов на Украине и создали собственные хорошо вооруженные и подготовленные отряды и начали диктовать свою волю властям», — цитируют Морейра «Ведомости».

Немалое внимание Морейра уделил роли США в событиях на Украине того времени, в том числе и визитам на Украину экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

«Новые власти в Киеве полностью поменяли прежний политический курс и полностью повернулись в сторону США», — указывает автор фильма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в Париже обратилось к Canal+ с просьбой не транслировать фильм, так как, по мнению Киева, картина даёт «ложное представление о ситуации на Украине», а версия режиссёра — это «сладкая музыка для ушей сторонников теории заговора».

Менеджер компании Premieres Lignes Рашель Изолано, однако, заявил, что фильм будет показан в намеченное время вечером 1 февраля.