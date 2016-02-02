Анкара, 2 февраля, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Турция по-прежнему рассматривает «Турецкий поток» как коммерческий проект и считает, что Москва и Анкара должны обсудить детали соглашения. Об этом заявил агентству Sputnik заместитель главы турецкой миссии в Вашингоне Тугай Тунджер.

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«Если российская сторона захочет провести переговоры, то мы можем прийти и обсудить это», — сказал Тунджер, отметив, что стороны должны обсудить все детали соглашения по проекту, «как это было сделано по «Голубому потоку» десять лет назад».

Как передавало ИА REGNUM, 14 января 2016 министр энергетики России Александр Новак заявил, что если европейские и турецкие партнёры «проявят заинтересованность», то проект строительства газопровода «Турецкий поток» может вернуться в повестку в 2016 году. По его словам, над этим вопросом работают «и Еврокомиссия, и министры энергетики европейских стран».

5 декабря 2015-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что проект «Турецкий поток» был заморожен по инициативе Анкары ещё до кризиса в отношениях с Россией, который последовал после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии в ноябре минувшего года.