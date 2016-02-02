Якутск, 2 февраля, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Социальные сети сильно влияют на общественную жизнь, но создание платформы для связи между федеральными и региональными властями с населением и бизнесом моногородов вряд ли даст с экономической точки зрения заметный эффект. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

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«Социальные сети сейчас можно назвать «пятой» властью, и их влияние на общественную жизнь в стране достаточно высоко. Но непонятно, почему выбрана сеть «ВКонтакте», где в основном школьники средних классов, а не «Фейсбук», который выгодно отличается качеством участников, а также возможностью связи с людьми из-за рубежа, СМИ и так далее», — отметил эксперт.

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что в моногородах страны сейчас в связи с экономическим кризисом действительно нарастает социальная напряженность. Он полагает, что это может привести к стихийным выступлениям работников при задержках зарплат, социальных выплат и так далее. Кроме того, осенью грядут выборы в Государственную думу, что тоже, считает эксперт, может отразиться на ситуации в этих населенных пунктах.

С экономической точки зрения такая мера вряд ли даст какой-то заметный эффект, полагает Юрий Данилов. «Вероятно, в связи с сокращением чиновников, часть их перетечёт на работу в создаваемые структуры, что тоже сделает неэффективным такую связь администраций моногородов с населением», — отметил эксперт. Он подчеркнул: чтобы помочь моногородам, нужно не создавать общение через соцсеть, а вкладывать государственные инвестиции для диверсификации экономики этих городов.

«Якутию кризис еще пока не затронул в той степени как западные регионы России. К тому же моногорода Якутии связаны с добывающими отраслями и предприятиями, ориентированными на экспорт продукции, поэтому всё будет зависеть от соотношения конъюнктуры на сырьевых рынках и курса доллара к рублю», — также рассказал Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительство России намерено с помощью соцсети «ВКонтакте» создать платформу для связи между федеральными и региональными властями с населением и бизнесом моногородов по вопросам их развития. Для реализации этих целей «ВКонтакте» будет организован специальный раздел. По словам Игоря Шувалова, эта соцсеть выбрана в связи с тем, чтобы не пришлось тратить средства на разработку специального информационного ресурса. Первый вице-спикер считает, что при помощи платформы удастся наладить взаимодействие между правительством, людьми и муниципалитетом по вопросам реализации правительственных решений. Планируется, что будет создан проектный офис на базе Фонда развития моногородов. Для работы создаваемой платформы будут наняты линейные менеджеры. По словам Шувалова на обучение и работу специалистов в Московской школе управления «Сколково» правительство выделит до 2 миллиардов рублей.

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