Анапа, Краснодарский край, 2 февраля, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Разлив нефти в районе выведенной из эксплуатации нефтяной скважины произошёл 1 февраля в окрестностях Анапы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

ARLIS Reference Разлив нефти

Как уточняется, нефтяное пятно было обнаружено в районе населённого пункта Уташ Виноградного сельского поселения.

«В районе обнаружения нефти более 10 лет назад производилась добыча нефтепродуктов, которая в настоящее время прекращена, скважины зацементированы», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в районе посёлка Уташ «в связи с поднятием грунтовых вод происходит естественное истечение нефти с водой на поверхность земли», площадь водно-нефтяной эмульсии, по предварительным данным, составляет около 50 квадратных метров.

Специалистами Росприроднадзора по городу Анапа на место происшествия была направлена передвижная лаборатория для уточнения объёмов розлива. По итогам проведённых замеров и исследований будет принято решение о мерах по ликвидации, отметили в МЧС.