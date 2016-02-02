Москва, 2 февраля, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала обновлённый вариант списка стран, которые не обмениваются налоговой информацией с Москвой, либо такой обмен осуществляется не успешно. В список «непрозрачных» стран и территорий, размещённый на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вместо ранее предполагавшихся 119 стран включены 111 государств и 22 территории.

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Проект перечня стран, на которые распространяется правило выплаты налога контролируемыми иностранными компаниями (КИК), ФНС предложила в октябре 2015 года. Положениями Налогового кодекса предусмотрена возможность освобождения прибыли КИК от налогообложения в России. Однако компании, находящиеся в странах, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Россией и числятся в чёрном списке ФНС, рассчитывать на послабление не смогут.

В изначально предложенный список в числе прочих вошли такие страны, как Австрия, Великобритания, Швейцария и даже партнёр России по БРИКС — Бразилия. Последняя по-прежнему фигурирует в обновлённом варианте списка, однако другие три страны из него были исключены.

Партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров считает удаление Австрии, Великобритании и Швейцарии из чёрного списка серьёзным послаблением для бизнеса. Как заявил он агентству РБК, указанные страны были одними из популярных для регистрации бизнеса среди российских владельцев КИК.

Ранее эксперты отмечали, что применение расширенного чёрного списка ФНС может затронуть также ход амнистии капиталов, так как в рамках амнистии движимое имущество, находящееся в стране, не обеспечивающей обмен налоговой информацией, должно быть возвращено в Россию. В этой связи не исключается, что действие чёрного списка ФНС может быть распространено и на эту норму амнистии.