Париж, 2 февраля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Французский телеканал Canal+, несмотря на просьбы официального Киева, вечером 1 февраля, как и планировалось, показал в своём эфире фильм режиссёра Поля Морейры «Маски революции», повествующий о Майдане на Украине.

vk.com Радикалы киевского майдана с коктейлями Молотова

Картина представляет собой специальное расследование событий на Украине в феврале 2014 года. Речь идет, в частности, о поддерживаемых США ультраправых группировках и о бойне в Одессе, устроенной украинскими националистами.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в Париже обратилось к Canal+ с просьбой не транслировать фильм, так как, по мнению Киева, картина даёт «ложное представление о ситуации на Украине», а версия режиссёра — это «сладкая музыка для ушей сторонников теории заговора».

Менеджер компании Premieres Lignes Рашель Изолано, однако, заявил, что фильм будет показан в намеченное время вечером 1 февраля.