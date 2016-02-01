СМИ: Операция в Сирии показала миру неожиданные возможности ВС России
Москва, 2 февраля, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Операция Воздушно-космических сил России в Сирии показала, что модернизированная Российская армия имеет гораздо более серьёзные возможности, чем предполагали во всём мире, сообщил 1 февраля портал Business Insider.
Издание разместило на своих страницах видеоролик, на котором запечатлены наиболее яркие кадры российской операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, сопроводив их мнениями экспертов.
«Эксперты говорят, что российские вооружённые силы более продвинуты, чем все полагали, и что Сирия позволила России продемонстрировать свой прогресс миру», — отмечает издание в комментарии под видео.
Эксперты особо отметили новые российские военные самолеты и крылатые ракеты, дальность полёта которых, как продемонстрировала операция в Сирии, превышает возможности аналогичного вооружения США.
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