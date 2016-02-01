Париж, 2 февраля, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд требует от США снять торговое эмбарго с Кубы, сообщает France-Presse.

Global Panorama Франсуа Олланд

Заявление было сделано в ходе «исторического визита» в Париж кубинского лидера Рауля Кастро, направленного на восстановление отношений с Западом.

«Президент Обама … должен сделать все возможное и положить конец этим пережиткам холодной войны», — сказал Олланд после встречи с 84-летним Кастро.

Рауль Кастро совершает свою первую поездку в Европейский Союз с тех пор, как он унаследовал власть от своего брата Фиделя в 2006 году.

Франция приветствует возвращение Кубы на дипломатическое поприще с тех пор, как Карибские острова восстановили в прошлом году отношения с Соединенными Штатами.

Окончание многолетней конфронтации США и Кубы стало возможным благодаря новому курсу президента США Барака Обамы, который в 2014 г. объявил о принципиальном изменении вектора американской политики на этом направлении, поскольку прежний не дал результатов.

Однако в июле 2015 г. глава кубинского МИД Бруно Родригес заявил, что США и Куба сохраняют существенные разногласия.