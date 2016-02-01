Москва, 2 февраля, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Stockmann закрыл сделку по продаже своих магазинов в России компании Reviva Holdings Limited, являющейся владельцем Debruss. Продажа российских универмагов предусмотрена стратегией Stockmann по оптимизации сети и возвращению к прибыльности, отмечается в пресс-релизе компании.

stockmann.ru ТЦ СТОКМАНН

Финский ритейлер договорился о продаже российских ТЦ в ноябре 2015 г. Позднее сделку одобрила ФАС РФ. Согласно условиям сделки, Reviva Holdings Limited приобретет торговые центры финской компании за 5 млн евро.

В ноябре гендиректор Stockmann Пер Телин пояснял, что такое решение было принято из-за хронической убыточности на российском рынке.

«Российские универмаги были убыточны последние несколько лет, а сильная девальвация рубля увеличила убытки», — говорил CEO Stockmann Пер Телин.

Вместе с тем, Stockmann не намерен уходить из России. Ритейлер сосредоточится на сфере недвижимости, а также останется владельцем ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге.

Также Stockmann намерен сосредоточиться на ритейле в Финляндии и странах Прибалтики. Компания также продолжит девелоперский бизнес.

Stockmann работает в 16 странах. В РФ ритейлер осуществляет свою деятельность с 1989 года.