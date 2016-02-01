Москва, 2 февраля, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Минфин России отказывается финансировать 37 из 82 пунктов антикризисного плана, подготовленного Минэкономравития. Это следует из замечаний, направленных Минфином в Белый дом в преддверии обсуждения первого варианта антикризисного плана в правительстве, которое запланировано 2 февраля, передаёт РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Минфин России

По сведениям агентства, общая сумма отклонённых пунктов составляет 210,2 млрд рублей. При этом наименее всего повезло сельскому хозяйству, на дополнительное финансирование которого предполагалось направить 23 млрд рублей. Не поддержано Минфином также выделение предлагаемого объёма средств для дополнительного субсидирования скидок на сельхозтехнику отечественных производителей и очередную докапитализацию ОАО «Росагролизинг».

В ведомстве считают достаточным определённый в бюджете объём господдержки сельского хозяйства на уровне 237 млрд рублей, отмечая, что сумма и без того была увеличена на 74,3 млрд рублей.

Минфин отказался поддержать антикризисное стимулирование научно-исследовательских опытно-конструкторских работ на сумму 21 млрд рублей. Отклонена и заявка на субсидии промышленности для компенсации уплаты процентов по кредитам, на которые Минэкономразвития предлагало выделить 12,2 млрд рублей.

Кроме этого, ведомство выступило против поддержки лекарственного обеспечения граждан на 16 млрд рублей, предложив ограничиться текущими расходами и «проводить мероприятия по импортозамещению, оптимизации перечня лекарственных препаратов, а также снижению неэффективных затрат по закупкам лекарственных средств».

Отмечается, что в документе, направленном Министерством финансов, проанализированы не все пункты плана, и по большей их части замечания предоставлены не были. В частности, без комментариев оставлены пункты, к которым Минэкономразвития не представило расчеты стоимости затрат.

Читайте также: СМИ: на антикризисный план правительства потребуется не менее 737 млрд руб