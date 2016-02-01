Берлин, 2 февраля, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Украинский президент Петр Порошенко, как всегда бездоказательно, снова обвинил Россию в том, что она «отправляет военных и оружие на восток бывшей советской республики», сообщает France-Presse.

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При этом Порошенко добавил, что «хрупкий мирный договор не воплощен полностью».

«Ужасно, что после минских договоренностей мы все еще сталкиваемся с серьезными проблемами безопасности», — сказал он в преддверии переговоров в Берлине с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Заявления Порошенко снова не основаны ни на каких доказательствах. Стоит добавить, что ВСУ периодически нарушают режим прекращения огня на востоке: так, в ночь на 31 января обстреливали северную окраину Донецка в течение примерно четырех часов.