Грозный, 2 февраля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров упрекнул администрацию социальной сети Instagram в давлении на свободу слова после удаления из его аккаунта видеоролика с председателем российской непарламентской партии ПАРНАС Михаилом Касьяновым.

Рамзан Кадыров — Глава Чесенской Республики

«Я всегда честно и открыто высказываю и пишу своё мнение. Но стоило мне сказать несколько слов о цепных псах США, как они тут же удалили пост в Instagram», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

«Вот она, хвалёная свобода слова по-американски! Можешь писать что угодно, но не трогай собак Америки, друзей госдепа и конгресса. О ком я говорю, вы прекрасно знаете!» — отметил глава Чечни.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Кадыров публиковал в своём аккаунте видеоролик, в котором глава ПАРНАСа был запечатлён с эффектом оптического прицела. Также в ролике фигурировал Владимир Кара-Мурза — младший — зампредседателя ПАРНАСа и координатор движения «Открытая Россия».

Размещённое видео сопровождалось комментарием следующего содержания: «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймёт!»

Позднее стало известно, что администрация Instagram удалила ролик за нарушение её правил социальной сети.