Москва, 2 февраля, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Французский телеканал Canal+ покажет фильм «Маски революции» Поля Морейры о госперевороте на Украине, несмотря на протесты Киева, считает глава думского комитета по международным делам Алексей Пушков.

open.az Эйфелева башня

«Французы фильм об Украине не отменят, даже если её посол прыгнет с Эйфелевой башни. Киеву пока привыкать: правды об Украине будет всё больше», — написал он в Twitter. Ранее посольство Украины во Франции попросило Canal+ отказаться от показа 1 февраля документального фильма о Майдане. По мнению дипломатов, фильм Морейры — «это сладкая музыка для ушей сторонников теорий заговора и российской пропаганды». «Это не плюрализм медиа, а обман», — заявили в посольстве.

В аннотации к фильму «Маски революции» говорится, что картина представляет собой специальное расследование событий на Украине в феврале 2014 г. Так, речь идет об ультраправых группировках, поддерживаемых США, и бойне в Одессе, устроенной украинскими националистами.

В анонсе отмечается, что «Поль Морейра срывает маски с сегодняшней Украины и ведет расследование на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом».